‘TBB hiçbir partinin destekçisi değildir’
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Beştepe’deki adli yıl açılış törenine katılma kararını eleştiren baro başkanlarına Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’yle yanıt verdi.
Feyzioğlu, “Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır. İşte biz bugün bunun için buradayız, ‘Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır’ dediğimiz için. Bugün buradayız çünkü vatandaşlarımız yargıya ilişkin sorunları ve bizlerden beklentileri var, avukatların yargıya ilişkin sorunları bizden beklentileri var. Avukatın sorunu vatandaşın sorunudur. Çözümler ortaktır” dedi. Feyzioğlu, 5 yıl aradan sonra konuştuğu Adli Yıl Açılışı töreninde şunları söyledi:
‘CUMHURİYETİMİZİN TARAFINDAYIZ’
“Türkiye Barolar Birliği (TBB) hiçbir siyasi partinin muhalifi değildir, destekçisi değildir. Yargı erkinin üç eşit kurucu unsurundan savunmayı temsil eder. Dünyaya baktığı o pek katı ideolojik gözlüklerle bizlere kendi ideoljilerine uygun roller biçmek isteyenleri bir kez daha düşünmeye davet etmek zorundayız. Biz tarafsızız sadece hukukun ve Anayasımızın 2’nci maddesinde tanımlanmış olan Cumhuriyetimizin tarafındayız.
‘KATALOG SUÇLAR ÇIKARILMALI’
Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye Barolar Birliği’nin etkin katılımıyla hazırlanmıştır. Reform paketleri süratle çıkarılmalı ve hızla uygulamaya geçirilmelidir. Tutuklama tedbirinin peşin ceza gibi uygulanmasına sebebiyet veren katalog suçlar kanundan çıkarılmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanım, Yargı Reformu Strateji Belgesi, doğru bir belgedir. Kalıcı çözümlere odaklanmıştır. Adalet Bakanlığı’nın çatısı altında mümkün olan en çoğulcu katılımcı anlayışla hazırlanmıştır. Paketler halinde kanunlaşacaktır. Katkıda bulunan ve bulunacak her kurumdan ve her seviyeden herkes Türkiye için doğru bir iş yapmıştır.
Türkiye’nin normalleşme sürecinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yapısının kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde uzlaşmayla yeniden düzenlenmesini öneriyoruz.”
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