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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.05.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek

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TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye ittifakı söyleminin de altını dolduran bir husus. Bugün açıklanan belgeyi sadece bir reform belgesi olarak görmüyorum, Türkiye’nin büyük kucaklaşmasının adı olarak nitelediğim Türkiye ittifakının yol haritası olarak görüyorum” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni son derece olumlu bulduklarını belirtti.

Matematiksel düşünme becerisi gelişmiş hukukçuya ihtiyaç olduğunu belirten Feyzioğlu, bunu sağlayacak bir müfredatın geldiğini, TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yakın çalışma içinde olduğunu kaydederek, “Hiçbir adımda biz dışlanmadık.

Asli bileşen olarak çalıştık” açıklamasında bulundu.

Önemli hususlardan birisinin ifade özgürlüğünün güvenceye kavuşturulması olduğunu belirten Feyzioğlu, “Bu, Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye ittifakı söyleminin de altını dolduran bir husus. Bugün açıklanan belgeyi sadece bir reform belgesi olarak görmüyorum, Türkiye’nin büyük kucaklaşmasının adı olarak nitelediğim Türkiye ittifakının yol haritası olarak görüyorum” diye konuştu.

Tutuklamaya ilişkin önemli iyileştirmelerin olacağını kaydeden Feyzioğlu, “Bu da kes yapıştır gerekçelerle tutuklama kararı verilmesine bir son geleceği anlamını taşıyor” şeklinde konuştu.

Hakimlere coğrafi teminatın geldiğini, bunun yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının en önemli başlıklarından birisi olduğunu kaydeden Feyzioğlu, “Hiçbir hakim, ‘birilerinin beğenmediği karar verirsem çoluğumun çocuğumun sıkıntısını çekerim’ diye düşünmeden coğrafi teminat içinde hareket edecek” ifadelerini kullandı.

Belge ile hakim ve savcı yardımcılığı getirildiğini ve bunun hakim ve savcı kalitesinin Türkiye’ye yakışan şekilde artacağı anlamına geldiğini söyleyen Feyzioğlu, “Sizi temin ederim AB standartlarının da üzerine çıkıyoruz bu reformlar gerçekleştirilirse” dedi. 

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