Tazminatta 10 kat indirim... 21 ay hapse 42 bin lira
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Temmuz’da görülen duruşmada, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı vermesinin ardından 21 ay sonra tahliye olarak beraat eden emekli Tümgeneral Abdülkadir Eryılmaz’a 42 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.
Bir dönem İstanbul Bölge Jandarma Komutanı olan emekli Tümgeneral Abdülkadir Eryılmaz, Balyoz davasında 16 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra Silivri Cezaevi’nde 21 ay hapis yatmış, daha sonra Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz davası sanıkları hakkında ‘hak ihlali yapıldığı’ kararı almasının ardından tahliye edilmişi. Yeniden yargılamada beraat eden Eryılmaz’ın avukatı Eyyüp Sabri Gürsoy, 1 milyon 41 bin liralık tazminat davası açtı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 2016’da maddi tazminatı reddederken, manevi tazminat yönüyle haksız tutukluluk süresi ile sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak 400 bin lira manevi tazminata hükmetti.
‘ÖLÇÜTLERE UYMUYOR’
Tarafların temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 1 Nisan 2019’da verdiği kararda, ‘hükmedilecek manevi tazminatın davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre ve benzeri hususlar ile tazminat davasının kesinleşeceği tarihe kadar davacının elde edeceği parasal değer dikkate alınıp tespiti gerekirken, ölçütlere uymayacak miktarda fazla manevi tazminata hükmolunmasının kanuna aykırı olduğu’ gerekçesiyle kararı bozdu. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Temmuz’da yeniden görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdiği süre, sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak 42 bin lira manevi tazminatın faiziyle ödenmesine karar verdi. Avukat Gürsoy, “Yargıtay’ın bozma kararı mahkemeye geri geldiğinde mahkemenin bütün heyeti değişmişti. Miktarı 400 bin liradan 10’da 1’e indirdiler” dedi.
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