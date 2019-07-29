Tazminatta 10 kat indirim... 21 ay hapse 42 bin lira

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTazminatta 10 kat indirim... 21 ay hapse 42 bin lira
GeriGündem Tazminatta 10 kat indirim... 21 ay hapse 42 bin lira
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AZİZ ÖZEN - İSTANBUL
29.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tazminatta 10 kat indirim... 21 ay hapse 42 bin lira

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tazminatta 10 kat indirim... 21 ay hapse 42 bin lira

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Temmuz’da görülen duruşmada, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı vermesinin ardından 21 ay sonra tahliye olarak beraat eden emekli Tümgeneral Abdülkadir Eryılmaz’a 42 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.

Bir dönem İstanbul Bölge Jandarma Komutanı olan emekli Tümgeneral Abdülkadir Eryılmaz, Balyoz davasında 16 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra Silivri Cezaevi’nde 21 ay hapis yatmış, daha sonra Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz davası sanıkları hakkında ‘hak ihlali yapıldığı’ kararı almasının ardından tahliye edilmişi. Yeniden yargılamada beraat eden Eryılmaz’ın avukatı Eyyüp Sabri Gürsoy, 1 milyon 41 bin liralık tazminat davası açtı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 2016’da maddi tazminatı reddederken, manevi tazminat yönüyle haksız tutukluluk süresi ile sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak 400 bin lira manevi tazminata hükmetti.

‘ÖLÇÜTLERE UYMUYOR’

Tarafların temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 1 Nisan 2019’da verdiği kararda, ‘hükmedilecek manevi tazminatın davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre ve benzeri hususlar ile tazminat davasının kesinleşeceği tarihe kadar davacının elde edeceği parasal değer dikkate alınıp tespiti gerekirken, ölçütlere uymayacak miktarda fazla manevi tazminata hükmolunmasının kanuna aykırı olduğu’ gerekçesiyle kararı bozdu. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Temmuz’da yeniden görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdiği süre, sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak 42 bin lira manevi tazminatın faiziyle ödenmesine karar verdi. Avukat Gürsoy, “Yargıtay’ın bozma kararı mahkemeye geri geldiğinde mahkemenin bütün heyeti değişmişti. Miktarı 400 bin liradan 10’da 1’e indirdiler” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Korkunç ölüm! Ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu
Sağlık Bakanı Koca'dan halk ozanı Nurşani'nin tedavisine destek
Valilik açıkladı! Etkisiz hale getirilen terörist çocuk katili çıktı
Feryadı yürekleri dağladı: Kuzum nereye gidiyorsun