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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
20.10.2018 - 23:35, Son Güncelleme:

Tavsiyesine, bakan damadı da uymamış

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Tavsiyesine, bakan damadı da uymamış

KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) olarak verdikleri tavsiye kararlarına uymayan kurumların listesini açıkladı.

Malkoç’un açıkladığı listede bakan olarak başında damadı Abdulhamit Gül’ün bulunduğu Adalet Bakanlığı da ilk sıralarda yer aldı.

151 İDARE YANIT BİLE VERMEMİŞ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in soru önergesini yanıtlayan Malkoç, 2018’de 500 tavsiye kararı verdiklerini belirterek, “327 idare kararımıza ilişkin uyup uymayacağı yönünde cevap verirken, 151 idare herhangi bir cevap vermemiş, 22 idare ise kararın kendisine ulaştığı bilgisini iletmiştir. Kararlarımıza ilişkin cevap veren 327 idarenin cevapları değerlendirildiğinde ise 207 idarenin kararımıza uyacağı, 120 idarenin uymayacağı anlaşılmıştır” dedi. Malkoç, tavsiye kararlarına uyma oranının yıllar içinde yükseldiğini de belirtirken, 2013’te yüzde 27 olan bu oranın 2017’de yüzde 65’e yükseldiği bilgisini verdi. Tavsiye kararlarına uymayan kurumlar özetle şöyle:

LİSTEDE KİMLER VAR

SGK (23), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (13), Milli Eğitim Bakanlığı (10), Adalet Bakanlığı (5), Esenboğa Gümrük Müdürlüğü (5), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (5), Savunma Bakanlığı (5), Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (5), YÖK (5), Ankara Belediyesi (4), Kadıköy Belediyesi (4), ÖSYM (4), Sağlık Bakanlığı (4), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (3), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (3), İçişleri Bakanlığı (3), PTT (3), Ankara Üniversitesi (2), Başbakanlık (2), Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (2), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2)

ÖZGÜR ÖZEL ANLATTI

Özel, Adalet Bakanlığı’nın uymadığı karara ilişkin şu bilgiyi paylaştı: “Hâkim ve savcı adaylığına geçiş sınavını kazanıp mülakata katılan ancak subjektif nedenlerle elendiğini belirten bir vatandaşın başvurusu üzerine KDK, ‘sözlü sınavların iyi yönetim ilkelerinden olan nesnellik, tarafsızlık, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kararların gerekçeli olması ilkelerine uygun yapılmasını teminen idarenin bundan sonra düzenleyeceği sözlü sınavlar öncesinde bilgi soruları yanında cevap anahtarlarını hazırlaması, sınavlara giren adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirler alması’ yönünde Adalet Bakanlığı’na tavsiyede bulunmuş ancak bakanlık uymamıştır.”             

 

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