Tavsiyesine, bakan damadı da uymamış
KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) olarak verdikleri tavsiye kararlarına uymayan kurumların listesini açıkladı.
Malkoç’un açıkladığı listede bakan olarak başında damadı Abdulhamit Gül’ün bulunduğu Adalet Bakanlığı da ilk sıralarda yer aldı.
151 İDARE YANIT BİLE VERMEMİŞ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in soru önergesini yanıtlayan Malkoç, 2018’de 500 tavsiye kararı verdiklerini belirterek, “327 idare kararımıza ilişkin uyup uymayacağı yönünde cevap verirken, 151 idare herhangi bir cevap vermemiş, 22 idare ise kararın kendisine ulaştığı bilgisini iletmiştir. Kararlarımıza ilişkin cevap veren 327 idarenin cevapları değerlendirildiğinde ise 207 idarenin kararımıza uyacağı, 120 idarenin uymayacağı anlaşılmıştır” dedi. Malkoç, tavsiye kararlarına uyma oranının yıllar içinde yükseldiğini de belirtirken, 2013’te yüzde 27 olan bu oranın 2017’de yüzde 65’e yükseldiği bilgisini verdi. Tavsiye kararlarına uymayan kurumlar özetle şöyle:
LİSTEDE KİMLER VAR
SGK (23), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (13), Milli Eğitim Bakanlığı (10), Adalet Bakanlığı (5), Esenboğa Gümrük Müdürlüğü (5), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (5), Savunma Bakanlığı (5), Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (5), YÖK (5), Ankara Belediyesi (4), Kadıköy Belediyesi (4), ÖSYM (4), Sağlık Bakanlığı (4), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (3), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (3), İçişleri Bakanlığı (3), PTT (3), Ankara Üniversitesi (2), Başbakanlık (2), Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (2), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2)
ÖZGÜR ÖZEL ANLATTI
Özel, Adalet Bakanlığı’nın uymadığı karara ilişkin şu bilgiyi paylaştı: “Hâkim ve savcı adaylığına geçiş sınavını kazanıp mülakata katılan ancak subjektif nedenlerle elendiğini belirten bir vatandaşın başvurusu üzerine KDK, ‘sözlü sınavların iyi yönetim ilkelerinden olan nesnellik, tarafsızlık, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kararların gerekçeli olması ilkelerine uygun yapılmasını teminen idarenin bundan sonra düzenleyeceği sözlü sınavlar öncesinde bilgi soruları yanında cevap anahtarlarını hazırlaması, sınavlara giren adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirler alması’ yönünde Adalet Bakanlığı’na tavsiyede bulunmuş ancak bakanlık uymamıştır.”
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