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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)
17.05.2019 - 21:47, Son Güncelleme:

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

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BİTLİS’te Van Gölü Ortaokulu’nun Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, öğrencileriyle birlikte sıra dışı bir çalışma yaptı. Okuldaki atık malzemelerden oluşturdukları tablolara canlı model olan öğrenciler ünlü ressamların eserlerini canlandırdı. Etkinlik sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tatvan ilçesinin Karşıyaka Mahallesi’ndeki Van Gölü Ortaokulu’nda Görsel Sanatlar Öğretmeni olan Sevda Eren okulun öğrencileriyle birlikte yıl son resim sergisi hazırladı. Sergide, öğretmen Sevda Eren ve öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilenirken, çocuklar canlı model olarak ünlü ressamların tablolarını canlandırdı. Okuldaki atık malzemelerden oluşturdukları tablolara canlı model olan öğrenciler resimlerdeki figürlerle aynı giyim ve makyajı yaptı. Van Gogh, İncili Kız, Mona Lisa gibi ünlü tabloları canlı olarak sergileyen öğrencilerin bu etkinliği cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca, büyük ilgi gördü.

BİZİM NAİFLİĞİMİZ KAZANDI

Bu kadar ilgiyi beklemediklerini belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, birçok üniversitede böyle sergiler olduğunu, ancak buradaki farkın atıl malzemelerden ve imkansızlıklardan oluştuğunu söyledi. Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü



"Geri dönüşüm kapsamında birçok projemiz vardı. Kullanılmayan sıra ve tahtalar üzerine yapılan 500e yakın çalışmamız var. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla hazırladığı, arka fonlarını da kendilerinin boyadığı bu tarz çalışmalarımız var. Bu tarz çalışmalar daha önce yapıldı ama bence bizim naifliğimiz kazandı. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla hazırlamaları, kendi aramızda kıyafet konusunda paylaşımda bulunarak güzel bir iş çıkarmaya çalıştık.

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

Açıkçası bu kadar büyük ilgi göreceği aklımızın ucundan geçmemişti. Tatvandaki çocuklarımızın sesi olmak bizim için gurur verici. Bunu Türk halkı hissetti ve beğendi diye düşünüyorum. Şu an burada bulanan masa ve sandalyeler üzeri tahriş olmuş, kullanılmayacak durumda, bodrum katında olan malzemelerdi. Okul müdürümüzden rica ettiğimde kendisi bize bu imkanı sağladı.

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

Boya konusunda birçok okulda bize yardımcı oldu. Akrilik konusunda öğretmen arkadaşlarım sonuna kadar bize yardımcı oldu ve sonunda görmüş olduğunuz şeyler ortaya çıktı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

BİTLİS ADINA GURURLUYUZ

Okul Müdürü Şahin Ballıkaya ise "Van Gölü kıyısında şirin ve küçük bir okula sahibiz. Kıt kanaat çalışmalarla biz bu çalışmalara imza attık. Okulumuzda uygun bir yer aramaya başladık. Okulumuzda bulduğumuz uygun alanda sanat atölyemizin temellerini attık. Okulumuzda bulunan atık sıra ve masalarımızla beraber öğretmenlerimizin de desteğiyle atölyemizi kurduk. İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin destekleriyle atölyemizi modern hale getirdik.

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

Yılsonunda bir yıl boyunca yaptığımız çalışmaları sergilemek adına bir organizasyon düzenledik. Emeklerimizle kurduğumuz atölyemizin bu organizasyon için en güzel yer olacağına inandık. Birbirinden güzel çalışmalarımızı sergilerken, Sevda öğretmenimiz öğrencileriyle beraber böyle bir çalışmaya imza attı. Bu çalışmanın ülkemizin ve uluslararası medyada yer alması bizi onurlandırdı. Öğrencilerimiz Tatvan Van Gölü Ortaokulu adına, Bitlis adına onurlu ve gururluyuz" dedi.

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