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Haber Giriş: 02.02.2020 - 15:31,Son Güncelleme:/

Tatilin son günü akın ettiler! 25 km'lik araç kuyruğu...

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Tatilin son günü akın ettiler! 25 km'lik araç kuyruğu...

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sömestir tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor. Günübirlikçilerin yaklaşık 25 kilometrelik araç kuyruğunda ilerleyerek çıkabildiği Uludağ'daki pistler ziyaretçilerle dolup taştı.

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  • Uludağa araç kuyruğu şehir merkezine kadar uzadı
  • Uludağa araç kuyruğu şehir merkezine kadar uzadı
  • Uludağa araç kuyruğu şehir merkezine kadar uzadı
  • Uludağa araç kuyruğu şehir merkezine kadar uzadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kent merkezinden kara yolunun yanı sıra teleferikle çıkılabilen ve 6 bini aşkın kişi kapasiteli konaklama imkanı sunulan Uludağ, yarıyıl tatilinin son gününde de tatilcilerin akınına uğradı.

Kar kalınlığının 112 santimetre ölçüldüğü Oteller Bölgesi'ndeki pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, kayak, kızak ve snowboard yaptı, çeşitli aktivitelerle eğlendi.

Milli park girişindeki tüm gişeler açık olmasına rağmen günübirlikçilerin yoğun ilgisinden dolay kent merkezine kadar yaklaşık 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kuyrukta beklemek istemeyenler ise yol kenarında durarak, kartopu oynadı.

Ayrıca, merkez Yıldırım ilçesindeki Teferrüç Mahallesi'nde bulunan teleferik merkez istasyonuna gelen tatilciler, sömestir ve hafta sonu nedeniyle oluşan yoğunlukta saatlerce kuyrukta bekledi.

 

 

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