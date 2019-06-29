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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.06.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Tatile gittiği Bodrum'da öldürülmüştü... Nedeni ortaya çıktı

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Tatile gittiği Bodrum'da öldürülmüştü... Nedeni ortaya çıktı

Bodrum’a tatile gelen 18 yaşındaki Erke Ergün Özveren dün akşam saatlerinde kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayet zanlısı 57 yaşındaki K.E.’nin Özveren’i yüksek sesten dolayı kendisini uyardığı için öldürdüğü ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlının 60 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitenin ortak kullanım alanında yaşanmıştı. 57 yaşındaki K.E., 18 yaşındaki Erke Ergün Özveren adlı genci kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, katil zanlısı K.E.’yi suç aleti ile birlikte gözaltına almıştı. Savcının incelemesinin ardından Erke Ergün Özveren’in cenazesi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Özveren’in Milas’tan misafir olarak Bodrum’a geldiği, katil zanlısı K.E.’nin ise 10 yılı aşkın süredir aynı sitede yaşadığı öğrenilmişti.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı 57 yaşındaki K.E. ilk ifadesinde Özveren’i bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olaya şahit olan site sakinleri, K.E. isimli şahsın balkonda yüksek sesle müzik dinlediği ve alkol aldığı, alkolün etkisi ile bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği, maktulün oradan geçerken şüpheli şahsı uyardığı, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahsın elinde bıçak ile dışarı çıkarak maktulü kalbinden ve sol karın boşluğundan bıçakladığını ifade etti.

Yapılan muayenede 0.60 promil alkollü olduğu tespit edilen zanlı, Jandarma Komutanlığında ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tatil için gittiği Bodrumda öldürüldü
Tatil için gittiği Bodrum'da öldürüldü

 

 

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