Tatile gelen Alman turistler odalarında ölü bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTatile gelen Alman turistler odalarında ölü bulundu
GeriGündem Tatile gelen Alman turistler odalarında ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
24.04.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Tatile gelen Alman turistler odalarında ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatile gelen Alman turistler odalarında ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Silvia Breseke (67) ile Jutta Monika Jaworski (73) adlı Alman turistler, tatil yaptıkları otellerindeki odalarında ölü bulundu.

Almanya'dan tatil yapmak amacıyla 2 arkadaşıyla Manavgat'a gelerek Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşen Silvia Breseke, pazartesi günü arkadaşları tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Silvia Breseke'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Geçen hafta tek başına tatil yapmak amacıyla Kumköy'deki başka bir 5 yıldızlı otele yerleşen Jutta Monika Jaworski ise dün otelin temizlik personeli tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Otel yetkililerinin bilgi vermesiyle gelen sağlık ekipleri Jutta Monika Jaworski'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Silvia Breseke ve Jutta Monika Jaworski'nin cenazeleri yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebeplerinin tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Dikkat, bugün için de uyarı geldi... İstanbul'da çamur yağdı!

Meclis’ten özel kulisler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar

Bakırköy'de bir kişi bindiği takside hayatını kaybetti