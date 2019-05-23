'Taşlı çete' yakalandı
İstanbul'da 20 gün içinde 9 işyerine girerek yaklaşık 1,5 milyon liralık hırsızlık yapan 7 kişilik şebeke gözaltına alındı. Daha önce bir çok kez yakalanan şüpheliler, hırsızlık yapacakları yerlerin kapılarını yada camlarını taşla kırarken güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul’da, yaptıkları hırsızlık olaylarından girdikleri cezaevinden geçen ay çıkan soygun çetesi kısa sürede 9 işyerine girerek 1.5 milyon TL’lik soygun yaptı. Maske ve eldiven takarak işyerlerinin kepenklerini taşlarla kırıp açan çete üyesi 7 kiyi yakalandı.
Başakşehir’de, 19 Nisan 2019 gecesi bir işhanına gelen soyguncular bekçi kulübesindeki özel güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirdi. Maske ve eldiven takan soyguncular taşlarla bir elektronik mağazasının kepengini kırarak içeri girdi. Mağazadaki elektronik eşyaları alan soyguncular kayıplara karıştı.
Soygun olayının ardından Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, soyguncuları yakalamak için çalışma yürütürken, Esenyurt’ta bir ayakkabı mağazasına giren soyguncular kasadaki 450 bin TL’yi alarak kayıplara karıştı.
Polis yaptığı araştırmada, ayakkabı mağazasına giren bir kişinin, soygundan bir gün önce sevgilisiyle mağaza çevresinde keşif yaptığını belirledi. Keşif yapan kişinin de Başakşehir’deki soyguna katıldığı anlaşıldı. Çetenin kiralık araçlara ikiz plaka takarak eylemlerini gerçekleştirdikleri saptandı.
Ekipler, kamera görüntülerinden yaptıkları araştırmada, çetenin 2 yıl önce karıştıkları hırsızlık olayları nedeniyle cezaevine girdikleri, geçtiğimiz Nisan ayında da tahliye olduklarını belirledi.
Çetenin, tahliye olduktan sonra kısa sürede 9 işyerine girerek 1.5 milyon TL’lik soygun yaptıkları tespit edildi. Çetenin soygunlarda kullandığı bir otomobile de akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan sonra parasını ödemeden kaçtıkları belirlendi.
Yapılan tespitlerin ardından başlatılan operasyonda çete elebaşı Hakan D. ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan ve geçmişte çok sayıda hırsızlık olayından kayıtları olduğu anlaşılan şüphelilerden 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
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