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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

'Taşlı çete' yakalandı

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul'da 20 gün içinde 9 işyerine girerek yaklaşık 1,5 milyon liralık hırsızlık yapan 7 kişilik şebeke  gözaltına alındı. Daha önce bir çok kez yakalanan şüpheliler, hırsızlık yapacakları yerlerin kapılarını yada camlarını taşla kırarken güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da, yaptıkları hırsızlık olaylarından girdikleri cezaevinden geçen ay çıkan soygun çetesi kısa sürede 9 işyerine girerek 1.5 milyon TL’lik soygun yaptı. Maske ve eldiven takarak işyerlerinin kepenklerini taşlarla kırıp açan çete üyesi 7 kiyi yakalandı.

Başakşehir’de, 19 Nisan 2019 gecesi bir işhanına gelen soyguncular bekçi kulübesindeki özel güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirdi. Maske ve eldiven takan soyguncular taşlarla bir elektronik mağazasının kepengini kırarak içeri girdi. Mağazadaki elektronik eşyaları alan soyguncular kayıplara karıştı.

Soygun olayının ardından Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, soyguncuları yakalamak için çalışma yürütürken, Esenyurt’ta bir ayakkabı mağazasına giren soyguncular kasadaki 450 bin TL’yi alarak kayıplara karıştı.

Polis yaptığı araştırmada, ayakkabı mağazasına giren bir kişinin, soygundan bir gün önce sevgilisiyle mağaza çevresinde keşif yaptığını belirledi. Keşif yapan kişinin de Başakşehir’deki soyguna katıldığı anlaşıldı. Çetenin kiralık araçlara ikiz plaka takarak eylemlerini gerçekleştirdikleri saptandı.

Ekipler, kamera görüntülerinden yaptıkları araştırmada, çetenin 2 yıl önce karıştıkları hırsızlık olayları nedeniyle cezaevine girdikleri, geçtiğimiz Nisan ayında da tahliye olduklarını belirledi.

Çetenin, tahliye olduktan sonra kısa sürede 9 işyerine girerek 1.5 milyon TL’lik soygun yaptıkları tespit edildi. Çetenin soygunlarda kullandığı bir otomobile de akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan sonra parasını ödemeden kaçtıkları belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından başlatılan operasyonda çete elebaşı Hakan D. ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan ve geçmişte çok sayıda hırsızlık olayından kayıtları olduğu anlaşılan şüphelilerden 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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