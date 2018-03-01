Taşeron sınav takvimi nasıl ilerleyecek? Taşeronda son durum

Taşeron sınavı için geri sayım sona eriyor. 2 Mart tarihi itibariyle birçok kurum için resmi sürecin başlayacağı taşeron sınavı, kurumların kendi bünyesinde gerçekleşecek. Peki, taşeron sınavı içerisinde hangi konular yer alacak? İşte, kamu kurumlarında kadrolu çalışmak isteyen işçilerin merakla araştırdığı sürece dair bazı bilgiler

TAŞERON KADRO SINAVINDA HANGİ KONULAR SORULACAK?

Kadro sınavı, kurumların kendi bünyesinde yapılacağı için sorular da halihazırda bu pozisyonda çalışan ve kadroya geçtiğinde aynı pozisyonda çalışmaya devam edecek olan personelin yetkinliğine dayalı olacak.

Süreçle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na yöneltilen "Yaptığı işle alakalı bir sınava mı girilecek?" sorusuna, "Yaptıkları işle alakalı olacak. Bunun detaylarını, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile oluşturacağız." cevabının gelmesi, soruların doğrudan pozisyonun yetkinliğine dayalı olduğunu destekledi.

Yapılacak olan sınavda en az 50 puan almak ise başarılı sayılabilmek için yeterli olacak.

TAŞERON KADRO SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Taşeron işçilerin kadro sınavı, her kurumun sınavını kendi bünyesinde gerçekleştirecek olması dolayısıyla farklı tarihlerde gerçekleşebilecek. Resmi Gazete'de yer alan takvimde tavsiye edilen 3-22 Mart tarih aralığı, çoğu kurum tarafından baz alınacak. 21-23 Şubat tarihinde yapması gereken itiraz sürecini yetiştiremeyen ve kesin listeyi geç yayımlayan kurumların, sınav sürecini bu tarih aralığının dışında gerçekleştirmesi beklenebilir.

SINAVDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Sınavın uygulanmasının ardından sınav kuruluna itiraz 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanını ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılacak. Bu tarihler tavsiye niteliği taşıdığından değişkenlik gösterebilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.