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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Tartıştığım şahıs sandım’ dedi, 3’ünü de bu hale getirdi: SERBEST!

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‘Tartıştığım şahıs sandım’ dedi, 3’ünü de bu hale getirdi: SERBEST!

Geçen pazar günü Antalya Muratpaşa’da Selin Ç. (25), Burcu N. B. (36) ve Gökçen T. (39), kol kola yürüdükleri sırada Mert Kütükerler’in (22) saldırısına uğradı.

Kadınlara arkadan yaklaşarak yumruk ve tekmelerle saldıran Kütükerler gözaltına alındı. Baygın halde hastaneye kaldırılan kadınlardan Burcu N.B.’nin burnu ile kafatasında kırık olduğu tespit edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden N.B. polise verdiği ifadede “Yenikapı Sokak'ta tanımadığımız biri, bana ve arkadaşlarıma vurmaya başladı. Yere düştüm. Yerdeyken başıma ve karnıma tekme atmaya başladı. Gerisini hatırlamıyorum” dedi.
Gökçen T. de "Bu kişi arkamdan gelerek hiçbir şey söylemeden sol yanağıma yumruk attı. Etraftakiler saldırganı tutmaya çalıştı. Ancak ellerinden kurtularak bu kez arkadaşım Selin'in yüzüne ve karnına tekne attı. Ardından Burcu'yu yumrukladı” diye konuştu.

KENDİNİ SAVUNMUŞ!

Mert Kütükerler ifadesinde sokakta yürürken tanımadığı bir kişiyle tartıştığını anlatarak, şunları söyledi: "Arkası dönük yürüyen kadınları, yaklaşık yarım saat önce tartıştığım şahıs zannettim. Kadınlardan Gökçen'in yanağına sonra da Selin'in ensesine yumruk attım. Arkalarını döndüklerinde yanlış kişiye vurduğumu anladım. Kadınlar beni dövmeye çalışınca kendimi savundum.” Kütükerler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gökçen T.’nin avukatı ise “Burcu N. B.’nin kafatasında kırık var ve ödem toplamış, hayati tehlikesi var. Bu öldürmeye teşebbüs eylemidir. Böyle bir suçta zanlının adli kontrolle serbest bırakılması hukuka ve adalete aykırıdır. İtirazımızı yaptık” dedi.

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