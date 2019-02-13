‘Tartıştığım şahıs sandım’ dedi, 3’ünü de bu hale getirdi: SERBEST!
Geçen pazar günü Antalya Muratpaşa’da Selin Ç. (25), Burcu N. B. (36) ve Gökçen T. (39), kol kola yürüdükleri sırada Mert Kütükerler’in (22) saldırısına uğradı.
Kadınlara arkadan yaklaşarak yumruk ve tekmelerle saldıran Kütükerler gözaltına alındı. Baygın halde hastaneye kaldırılan kadınlardan Burcu N.B.’nin burnu ile kafatasında kırık olduğu tespit edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden N.B. polise verdiği ifadede “Yenikapı Sokak'ta tanımadığımız biri, bana ve arkadaşlarıma vurmaya başladı. Yere düştüm. Yerdeyken başıma ve karnıma tekme atmaya başladı. Gerisini hatırlamıyorum” dedi.
Gökçen T. de "Bu kişi arkamdan gelerek hiçbir şey söylemeden sol yanağıma yumruk attı. Etraftakiler saldırganı tutmaya çalıştı. Ancak ellerinden kurtularak bu kez arkadaşım Selin'in yüzüne ve karnına tekne attı. Ardından Burcu'yu yumrukladı” diye konuştu.
KENDİNİ SAVUNMUŞ!
Mert Kütükerler ifadesinde sokakta yürürken tanımadığı bir kişiyle tartıştığını anlatarak, şunları söyledi: "Arkası dönük yürüyen kadınları, yaklaşık yarım saat önce tartıştığım şahıs zannettim. Kadınlardan Gökçen'in yanağına sonra da Selin'in ensesine yumruk attım. Arkalarını döndüklerinde yanlış kişiye vurduğumu anladım. Kadınlar beni dövmeye çalışınca kendimi savundum.” Kütükerler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gökçen T.’nin avukatı ise “Burcu N. B.’nin kafatasında kırık var ve ödem toplamış, hayati tehlikesi var. Bu öldürmeye teşebbüs eylemidir. Böyle bir suçta zanlının adli kontrolle serbest bırakılması hukuka ve adalete aykırıdır. İtirazımızı yaptık” dedi.
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