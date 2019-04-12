Tartıştığı eşini öldürdü! Önce oğlunu suçladı sonra itiraf etti
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Arif K. (45), tartıştığı eşi Dilek K.'yi (41) defalarca bıçaklayarak, öldürdü. Gözaltına alınan Arif K., emniyetteki sorgusunda önce oğlunu suçladı ardından cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Arif K., ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan oğlu S.K. ile adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam meydana geldi. Arif K. ve Dilek K. çifti, evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken Arif K. eşini defalarca sırtından bıçakladı.
Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Dilek K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Dilek K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa'ya götürüldü.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Arif K. ise emniyetteki sorgusunda önce oğlu S.K.'yi suçladı ardından cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Arif K.'nin ifadesi doğrultusunda S.K. de gözaltına alındı. Baba- oğul, bu sabah, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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