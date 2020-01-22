Tarkan'dan imar izni tartışmalarıyla ilgili açıklama

Tarkan'ın Twitter hesabı üzerinden açıklama şu şekilde:

"Söz konusu arsa ile ilgili kimseden bir rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmamıştır, olmaz da. Konuyla ilgili 13 yılı aşkın süredir ben de her vatandaş gibi hukuksal haklarımı kullanarak başvurularımı yapmış ve mağduriyetimin giderilmesi için bu doğrultuda ilerlemişimdir. Benimle ilgili olumsuz bir algı yaratmaya çalışan kaynakların daha duyarlı olmalarını ve aslı olmayan bilgilerle kamuoyunu etkilemeye çalışmamalarını rica ediyorum. Konuyla ilgili detaylı teknik bilgi ve hukuki açıklama hukuk danışmanlarım tarafından kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır"