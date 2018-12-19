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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.12.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Tarım Kredi Kooperatifi bünyesine 45 personel alımı yapacak!

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Tarım Kredi Kooperatifi bünyesine 45 personel alımı yapacak!

Tarım Kredi Kooperatifi, lisans ve ön lisans mezunu 45 kişiyi kadrosunda istihdam etmeye hazırlanıyor. KPSS'den 60 puan alanların müracaatta bulunabileceği Tarım Kredi Kooperatifi memur alımı süreci, son müracaat tarihi olan 28 Aralık tarihinde sona erecek. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, merak edilen detaylar

Tarım Kredi Kooperatifi bünyesine yapacağı 45 personel alımı ile kadrosunu genişletmeye hazırlanıyor. Belirtilen bölümlerden mezun olma şartının dışında en az 60 puan alma koşulunun da yer alacağı Tarım Kredi Kooperatifi memur alımı süreci, 10 Aralık-28 Aralık tarih aralığında tamamlanacak. İşte, süreç hakkında bazı bilgiler ve aranan kriterler

MEMUR ALIMI SÜRECİNDE ARANAN GENEL ŞARTLAR NEDİR?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 14.01.2019 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (14.01.1989 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)
4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak (halen askerlik görevini yapanlar başvuruda bulunabilecek ve sınava katılabileceklerdir),
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

Başvuruda bulunacak adayların Tablo I , Tablo II ve Tablo III’de belirtilen özel şartları taşıması gerekmektedir.

Ankara Bölge Birliğine bağlı Kooperatiflerde istihdam edilecek personel adayının veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Ankara, Çorum, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı il sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması
gerekmektedir.

Lisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 21 Temmuz 2017 - 22 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmış olan 2017-KPPS (Lisans) ve 2018-KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinden KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca adayların, Tablo I’de belirtilen Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri vb. ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olması gerekmektedir.

Önlisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 04 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan 2018-KPSS (Önlisans) sınavına girmiş ve KPSS-P93 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca Tablo-II’debelirtilen bölümlerden herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

Ziraat Mühendisi adaylardan, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olanlar Bölüm ve KPSS şartı aranmaksızın müracaat edebileceklerdir.

ÖZEL ŞARTLAR VE DİĞER DETAYLARI ÖĞRENMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

10.12.2018 tarihinde başlayacak olan başvurular şahsen yapılacak olup, son başvuru 28.12.2018 günü saat 18.00’e kadardır. Başvurular, aşağıda irtibat adresi belirtilen Ankara Bölge Birliği tarafından alınacaktır.

İş Talep Formundaki açıklamalar başlığı dikkate alınarak “İş Talep Formu”nun her iki sayfası eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurulup, imzalanacaktır. İş Talep Formu ekinde istenilen belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar, müracaatlarını Ankara Bölge Birliğine yapabileceklerdir, Ankara Bölge Birliği dışındaki Bölge Birlikler başvuru kabul etmeyecektir.

Adaylar, Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
1. Nüfus Cüzdanının tasdikli suretini,
2. Yüksek Öğrenim Diplomasının veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneğini,
3. Kendisinin veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) son 6 aydır, Ankara Bölge Birliğine bağlı illerden birinde (Ankara, Çorum, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı) ikamet ettiğini gösterir muhtarlıktan alınacak belge veya Nüfus Müdürlüğünden alınacak adres bilgileri raporu,
4. Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet 4,5x6 ebadında fotoğrafını,
5. Kooperatif Görevlisi olarak başvuruda bulunacak adaylar için 2017 yılı KPPS (Lisans) veya 2018 yılı KPSS (Lisans) sonuç belgesi çıktısı (sonuç belgesi üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun bulunması zorunludur)
6. Ziraat Mühendisi adaylar için Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesini veya bu belgeyi almaya hak kazandığını gösterir belgeyi,
7. Adli sicil kayıt belgesini,

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