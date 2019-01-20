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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.01.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Tarihte kullanılan ilk emoji nedir?

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Tarihte kullanılan ilk emoji nedir?

Tarihte kullanılan ilk emoji, günümüz iletişim çağına ilham veren adımlar arasında yer almaktadır. Peki, tarihte kullanılan ilk emoji nedir ve nerede kullanılmıştır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Tarihte kullanılan ilk emoji, Slovakya'da yapılan araştırma sonucu ortaya çıkmıştır. 

Araştırmacıların aktardığına göre Jan Ladislaides isimli avukat bir hukuk dosyasının içinde “gülen yüz” emojisi kullanmış. ‘Gülen yüz’ emojisi resmi evraktaki var olan bir şeye olan mutluluğu yansıtmak amacı güdülerek çizilmiş. Kullanılan bu emojinin 382 yıl önce kullanıldığı söyleniyor. 

CİHAZLARDA İLK EMOJİ

İlk emoji, 1998 veya 1999 yılında Japonya'da NTT DoCoMo'nun i-mode mobile Internet platformunda çalışan ekibin bir üyesi olan Shigetaka Kurita tarafından yaratılmıştır. Set halinde 172 12×12 piksel emojiler, i-mode’un elektronik iletişimin kolaylaştırılması ve kendi sunduğu hizmetin benzer hizmetlerden ayrılması amacıyla mesajlaşma özelliklerinin bir parçası olarak yaratılmıştır. Kurita ilk 180 emojiyi şehirdeki insanların ve diğer şeylerin yaptıkları ifadeleri gözlemleyerek oluşturmuştur.

Ancak, 1997 yılında Nicolas Loufrani ASCII yüz ifadelerinin mobil teknolojide her geçen gün daha fazla kullanıldığını fark etmiş ve düz noktalama işaretlerinden meydana gelen mevcut ascii yüz ifadelerine karşılık, dijital ortamda daha fazla etkileşimli kullanım sağlayacak, daha renkli simgeler yaratmak amacıyla animasyonlu Smiley yüz ifadeleri ile denemeler yapmaya başlamıştır.

Buna paralel olarak Loufrani ilk grafikli yüz ifadelerini yaratmış ve Klasikler, Ruh Hali İfadeleri, Bayraklar, Kutlamalar, Eğlence, Spor, Hava Durumu, Hayvanlar, Yiyecek ve İçecekler, Ülkeler, Meslekler, Gezegenler, Burçlar, Bebekler gibi ayrı kategoriler altında sıralanan bir çevrim içi Yüz İfadesi Sözlüğü oluşturmuştur ve bu tasarımlar ilk olarak 1997 yılında Birleşik Devletler Telif Hakkı Ofisi'nde tescil edilmiş ve ardından 1998 yılında Web ortamında .gif dosyaları olarak yayınlanmış ve böylece teknolojide kullanılan ilk grafikli yüz ifadeleri olmuştur. 2000 yılında, Loufrani tarafından yaratılan Yüz İfadesi Dizini, kullanıcıların 1000 üzerinde Smiley grafikli yüz ifadesini ve bunların ascii sürümlerini smileydictionary.com sitesi üzerinden cep telefonlarına indirmeleri sağlanmıştır. Ardından, anı dizin 2002 yılında Marabout tarafından yayınlanan Dico Smileys kitabında yayınlanmıştır.

2001 yılında Smiley Şirketi Nokia, Motorola, Samsung, SFR (vodaphone) ve Sky Telemedia da dahil olmak üzere farklı telekomünikasyon şirketleri tarafından cep telefonuna indirilen yüz ifadelerinde kullanılmak üzere Loufrani’nin grafikli yüz ifadelerine ait hakları lisanslamaya başlamıştır.

 

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