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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Tarihte bugün neler oldu?

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Tarihte bugün neler oldu?

29 Ocak’taki tarihi olaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, tarihte bugün neler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 29 Ocak’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü simaları derledik.

Dünya tarihine yer etmiş önemli olaylar zaman zaman Google doodle’ı ve sosyal medya üzerinden hatırlatılıyor. Peki, tarihte bugün neler yaşandı, hangi ünlü isimler doğdu, hangileri hayatını kaybetti. İşte, 29 Ocak’taki tarihi olaylar

29/01/1860
Modern kısa öykü yazarlığının ustası Rus edebiyatçı Anton Pavloviç Çehov dünyaya geldi. Anton Pavloviç Çehov, Rus oyun ve kısa öykü yazarıdır. Kısa öykü alanında tarihteki en büyük yazarları arasında sayılmaktadır. Oyun yazarı olarak kariyerinde dört klasik eser üretmiş ve en iyi kısa öyküleri, yazarlar ve eleştirmenler tarafından olumlu eleştiriler almıştır.

29/01/1923
Mustafa Kemal Paşa İzmir'de Latife Hanım'la evlendi.

29/01/1941
Yunan Başbakanı General Metaksas öldü. İoannis Metaksas, 1936-1941 arasında ülkesini diktatörlükle yöneten Yunan asker ve devlet adamı. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'na katıldıktan sonra, askeri eğitim görmek üzere Almanya'ya gitti.

29/01/1944
Dünyanın en büyük savaş gemisi Missouri denize indirildi. 

29/01/1979
Çin Başkan yardımcısı Deng Xiaoping, ABD Başkanı Jimmy Carter ile Çin ve ABD arasındaki düşmanlığa son veren tarihi anlaşmayı imzaladılar.

29/01/1991
Anayasa profesörü Tarık Zafer Tunaya 75 yaşında İstanbul'da vefat etti.

29/01/2005
Çin'den 55 yıl aradan sonra ilk defa Tayvan'a uçak seferi düzenlendi.29/01/2005 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk öğretmenlerinden Saliha Nimet Altınöz, Marmaris'te öldü.

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