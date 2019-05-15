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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER/İstanbul (DHA)
15.05.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

Tarihi yalıya çarpan geminin sahibinin ödeyeceği miktar belli oldu

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Tarihi yalıya çarpan geminin sahibinin ödeyeceği miktar belli oldu

İstanbul Beykoz'da bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan "Vitaspirit" isimli geminin sahibinin avukatları aracılığıyla açtığı "Sorumluluğun Sınırlandırılması Davası" sonuçlandı. Davanın kabulüne karar veren mahkeme, gemi sahibinin en yüksek sorumluluk sınırının işleyen faizi ile birlikte 206 milyon 103 bin 865 TL olduğuna karar verdi.

İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Vitaspirit Gemisi donatanı (sahibi) Dyssey Navigation Co.'nun avukatları ile davalı Payidar Zerhan Gökpınar, Yalı Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd ile Hatice Zerfa Süveyda Birışık'ın avukatları katıldı. Hakim, mahkemeye bilirkişi raporunun ulaştığını açıkladı. Rapora göre, olayda kasıt, pervasız bir davranış gerçekleşmediği bu nedenle davacının sorumluluğu sınırlandırma hakkının olduğu belirtildi.

Çarpma anı, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı güvenlik kamerasında
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EN YÜKSEK MİKTAR AÇIKLANDI

Mahkeme de sorumluluğu sınırlandırma davasının kabulüne karar verdi. Buna göre gemi sahibinin 187 milyon 432 bin 506 TL ana para, olay tarihinden karar tarihine kadar işleyen faizinin ise 18 milyon 671 bin 358 TL olduğuna karar verdi. Mahkeme sorumluluk sınırlandırılmasının en yüksek miktarının toplam 206 milyon 103 bin 865 TL olduğuna hükmetti.

PARA BANKA HESABINDA TUTULACAK

Söz konusu 206 milyon 103 bin 865 TL mahkemenin belirleyeceği bir banka hesabına yatırılacak. Yalıda 7 Nisan 2018'de meydana gelen olayda oluşan hasara ilişkin ödenmesine karar verilecek tazminat miktarı ise mahkemenin belirlediği bu paradan tahsil edilecek. Yalı sahiplerine hasar nedeniyle verilecek para, 206 milyon 103 bin 865 TL'yi geçemeyecek.

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