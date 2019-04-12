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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.04.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Tarihi uygulama başladı! Çile sona eriyor...

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Tarihi uygulama başladı! Çile sona eriyor...

Kapıkule'deki tır kuyruklarını sonlandırmak için yapılan "Tır kuyruklarını sonlandırma peronu" hizmete alındı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Valiliği, Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının işbirliğinde, bir süredir üzerinde çalıştıkları yeni sistemi basına tanıttı. Vali Ekrem Canalp, “Edirne dediğimizde aklımıza gelen kötü imajlardan bir tanesi tır kuyruklarıydı. Gerçekten de bazen 22 kilometreyi bulan tır kuyruklarımız oluyordu. Dünyanın ikinci büyük kapısı olmasına rağmen yine de bizim ülkemizin ekonomisinin de dinamizminin bir timsalidir aslında, burada kapasiteyi ne kadar artırırsanız arttırın belirli miktarda kuyruk oluyor. Bundan sonra tır şoförlerimiz gayri insani koşullar altında araçlarında, tırlarında sıra beklemek zorunda kalmayacaklar.” dedi.

Tarihi uygulama başladı Çile sona eriyor...

 

“KUYRUKTAN KAYNAKLANAN BÜTÜN SIKINTILARI DA BU ŞEKİLDE BERTARAF ETME ŞANSIMIZ OLACAK”

Canalp, yeni sistem ile ilgili de bilgiler vererek, “Bu uygulamamız tır şoförlerinin tesislerde beklemesine yönelik. Burada tır şoförlerimiz tır kuyruğunda beklemek yerine, 5-10 dakikada bir aracı çalıştırıp ilerletmek yerine, burada bir sıra fişi alacak, almış olduğu sıra fişi ile ilerideki tesislerden herhangi birisine, arzu ettiği tesis hangisi ise gidecek kendi sırasını bekleyecek. Kendi sırasını beklerken de kendisine bilgilendirme yapılacak. O bilgilendirme neticesinde de kendisi de hangi saatte işlemlerini yapmak üzere hareket etmesi gerektiğini bilecek dolayısıyla da artık kuyrukta beklemek zorunda kalmayacak. Kuyruktan kaynaklanan bütün sıkıntıları da bu şekilde bertaraf etme şansımız olacak.” diye konuştu.

“İHRACATIMIZIN İSİMSİZ KAHRAMANLARI İNSANİ KOŞULLARA KAVUŞACAK”

Canalp, uygulamaya koydukları sistemle Edirne ve Kapıkule’nin bundan sonraki süreçte tır kuyrukları ile anılmamasını hedeflediklerini belirterek, “Bu basit bir sistem, çok pratik de bir sistem. Çok fazla yüksek maliyetleri olmayan da bir sistem. İnşallah bundan sonra insanlarımızın aklına ‘Edirne’ denildiği zaman tır kuyrukları gelmeyecek. Kapıkule tır kuyrukları ile anılır halde olmayacak. İnşallah bundan sonra bizim ihracatımızın isimsiz kahramanları olan tır şoförlerimizde insani koşullar altında seyahat etme, dinlenme imkanı bulacaklar.” dedi.

“ALLAH’A ŞÜKÜR ÇİLEMİZ BİTTİ”

Tır şoförleri de yeni uygulamadan gayet memnun olduklarını belirterek, ortalama 4 günlük bekleme sürelerinin şu an 1 güne indiğini dile getirerek, “En büyük sıkıntı sırada durmamız, sabaha kadar uyuyamamamızdı. Şimdi bitti, direk parka gidiyoruz. Allah'a şükür bitti. Güzel bir uygulama. Şu anki sistem çok güzel, yapanların eline sağlık, emeği geçenlere teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

 

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