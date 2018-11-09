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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/DHA
09.11.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Tarihi medresenin altındaki gizli geçit değil, altyapı

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SİVAS'ta, 1271 yılında Selçuklular döneminde yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında yapılan kazılarda tesadüfen bulunan ve gizli geçit olarak nitelendirilen tünelin geçit değil altyapı olabileceği belirtildi.

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  • Tarihi medresenin altındaki gizli geçit değil, altyapı
  • Tarihi medresenin altındaki gizli geçit değil, altyapı
  • Tarihi medresenin altındaki gizli geçit değil, altyapı
  • Tarihi medresenin altındaki gizli geçit değil, altyapı
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser, "Dehliz ve tünel olarak değerlendirilen yerin su sistemi ve alt yapı ile ilgili bir detay olduğu düşüncesindeyim. Bu anlamda bir alt yapı varlığını gösterdiği için bu bilgiyi çok değerli buluyorum" dedi.

Selçuklu Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus'un yaptırdığı Çifte Minareli Medrese'de Ekim ayında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen düzenleme çalışmaları sırasında eserin eyvan kısmında gizli geçide rastlandı. Bulunan geçit kentte heyecan yarattı. Sivas'ta yıllardır, tarihi kent kalesinden şehre inen bir tünel olduğu ve ucunun şehrin farklı noktalarına uzandığı söylentisi nedeniyle bu gelişme heyecan yarattı. Geçidin nereye uzandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof.Dr. Erdal Eser ise, daha önce 2008 yılında kazı çalışması yaptıkları aynı bölgede benzer yapılar bulduklarını belirtti. Çifte Minareli Medrese'de bulunan yerin bir gizli geçit değil, su transferi için kullanılan bir alt yapı tesisi olabileceğini söyledi. 

'SU SİSTEMİ VE ALT YAPI İLE İLGİLİ BİR DETAY'

Sivas'ta birçok tarihi özelliğin bir araya geldiğini söyleyen Prof.Dr. Erdal Eser, "Sivas gerçekten bir sanat tarihçisi olarak beni her gün şaşırtan bir yerdir. İki tane kalesi olması mesela en başta bizim iki iç kale olarak bildiğimiz başka bir yerleşmemiz yok. Sivas'ta iki tane iç kalenin varlığından söz ediyoruz. Muhakkak ki bunların çeşitli tehlike zamanlarında, gerekli hallerde kullanmak için yaptıkları bazı geçitler olmalıdır. Ancak Çifte Minaredeki durumla ilgili değerlendirmem biraz farklı. Nedeni 2008 yılında biz orada Koruma Kurulu Kararı ile bir kazı gerçekleştirdik. Bugün ortaya çıkan geçidin ya da tünelin aslında biraz daha doğusunda bir tane daha var. Biz onu gördük. Bu yapıyla ilgili aslında binaya su girişini sağlayan bir geçit olduğunu değerlendirdik. Çünkü orada yaptığımız sondajlarda çok ciddi bir su vardı.

'SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİNDE KUZEYDEN GÜNEYE SU SİSTEMİ KURULMUŞ'

 İkinci duvar üzerindeki, daha orta noktaya yakın geçit bugün dehliz ve tünel olarak değerlendirilen yerin de ben yine su sistemi ve alt yapı ile ilgili bir detay olduğu düşüncesindeyim. Bu çok değerli bir bilgi. Kazı esnasında biz Ortaçağ'da ve Osmanlı döneminde su sisteminin kuzeyden güneye doğru düzenlendiğini bize gösteren izlerle karşılaştık. Büyük bir ihtimalle Çifte Minareli Medrese'nin cephesinde çıkan bu açıklıklar alt yapı sistemiyle ilgilidir. Çok değerli bir bilgidir. Bu anlamda bir alt yapı varlığını gösterdiği için bu bilgiyi çok değerli buluyorum" dedi. 

'TÜNELLER JEORADAR TEKNİKLERİYLE TARAMA YAPILARAK BULUNABİLİR'

Olası tünel ya da gizli geçit var ise bunun çeşitli yöntemlerle bulunabileceğini belirten Eser, "Tünel olduğunu varsayarsak bu jeoradar teknikleriyle tarama yapılarak bulunabilir. Sadece problem bu tür mekanların üzerinde çok büyük moloz yığınları olabiliyor. Bu konularda tecrübeli bir ekibin bakması gerekir. Biz de aslında Cumhuriyet Üniversitesi bu konuda çok şanlı. Jeofizik bölümünde bu konularla ile ilgili çalışan ve arkeolojik çalışmalara katılan ekipler var. Bu tip yöntemlerle takip edilmesi mümkündür" diye konuştu.

Henüz kazı yapılmayan medresede, bir proje dahilinde önümüzdeki günlerde çalışılması bekleniyor.

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