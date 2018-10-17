Tarihi handa ÅŸaÅŸÄ±rtan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Her yer Ã§elik kapÄ±â€¦

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriTarihi handa ÅŸaÅŸÄ±rtan görüntü! Her yer çelik kapÄ±â€¦
GeriGÃ¼ndem Tarihi handa ÅŸaÅŸÄ±rtan görüntü! Her yer çelik kapÄ±â€¦
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    1
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
BURSA (DHA)
17.10.2018 - 14:57, Son GÃ¼ncelleme:

Tarihi handa ÅŸaÅŸÄ±rtan görüntü! Her yer çelik kapÄ±â€¦

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    1
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi

Bursaâ€™da 2'nci BeyazÄ±t tarafÄ±ndan 1508 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±rÄ±lan Cumhuriyet Caddesi'ndeki PirinÃ§ Han'a gidenler, karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± manzara karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶nÃ¼yor. Restore edildikten sonra aslÄ±na uygun bir ÅŸekilde kullanÄ±lan hanÄ±n 7 odasÄ±na Ã§elik kapÄ± takÄ±lmasÄ± tepkilere sebep oluyor.

14
  • Tarihi handa ÅŸaÅŸÄ±rtan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Her yer Ã§elik kapÄ±â€¦
  • Tarihi handa ÅŸaÅŸÄ±rtan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Her yer Ã§elik kapÄ±â€¦
  • Tarihi handa ÅŸaÅŸÄ±rtan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Her yer Ã§elik kapÄ±â€¦
  • Tarihi handa ÅŸaÅŸÄ±rtan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Her yer Ã§elik kapÄ±â€¦
Haberle ilgili daha fazla fotoÄŸraf için galeriyi ziyaret edin.

BURSA'da, mÃ¼zik eÄŸitmeni Murat Ã‡apkÄ±n'Ä±n,Â 510 yÄ±llÄ±k tarihi PirinÃ§ Han'da stÃ¼dyo Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in kiraladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼kkanÄ±n ahÅŸap kapÄ±sÄ±nÄ±Â beyaz Ã§elik kapÄ±ylaÂ deÄŸiÅŸtirmesi, esnafÄ±n ve Ã§evre sakinlerinin tepkisineÂ neden oldu. HÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±na karÅŸÄ± Ã§elik kapÄ±yla Ã¶nlem aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡apkÄ±n, "Mevcut kapÄ±daÂ hasarÂ vardÄ±. Tadilattan sonra kapÄ±yÄ± tarihi dokuya uygun ÅŸekilde yenileyeceÄŸiz" dedi. Han yÃ¶neticisi Recep Korkmaz iseÂ AnÄ±tlar Kurulu ve belediyeden yetkililerin, Ã‡apkÄ±n'Ä±Â kapÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmesi iÃ§in uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bursa'nÄ±n Ã¶nemli yapÄ±larÄ±ndan Cumhuriyet Caddesi'ndeki tarihi PirinÃ§ Han, 1508 yÄ±lÄ±nda OsmanlÄ± hÃ¼kÃ¼mdarÄ± 2'nci Bayezid tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±ldÄ±. Ã–nceki yÄ±llarda tahÄ±l ve pirinÃ§ satÄ±lan yer olduÄŸuÂ iÃ§in 'PirinÃ§ Han' adÄ± verilen, duvarlarÄ± tuÄŸla ve moloz taÅŸÄ±yla Ã¶rÃ¼lÃ¼ tarihi yapÄ±, bÃ¼yÃ¼k avlu iÃ§inde 2 katlÄ± sÄ±ralanan revaklar (Ã¼stÃ¼ Ã¶rtÃ¼lÃ¼, Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±k yer)Â ve arkasÄ±nda yer alanÂ odalardan oluÅŸuyor. Bursa'daÂ 1855 yÄ±lÄ±nda meydana gelenÂ depreminde hasar gÃ¶ren, yakÄ±n zamanda restore edilen tarihi yapÄ±nÄ±n alt katÄ±nda Ã§ay bahÃ§eleri ve kafeler, Ã¼st katÄ±nda iseÂ Ã§oÄŸunda kitap satÄ±lan iÅŸ yerleri bulunuyor.

AHÅžAP YERÄ°NE Ã‡ELÄ°K KAPI

MÃ¼zik eÄŸitmeniÂ Murat Ã‡apkÄ±n,Â tarihi hanÄ±n Ã¼st katÄ±ndaki dÃ¼kkanÄ±, Milli Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden ihale usulÃ¼yle kiraladÄ±. Ã‡apkÄ±n, stÃ¼dyo Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapacaÄŸÄ± dÃ¼kkanÄ±n ahÅŸap kapÄ±sÄ±nÄ±Â sÃ¶kÃ¼p, yerine beyaz Ã§elik kapÄ± taktÄ±rdÄ±. Handaki diÄŸer 77 dÃ¼kkanÄ±n aynÄ± renkteki ahÅŸap kapÄ±larÄ±ndan farklÄ± olarak monte edilen Ã§elik kapÄ±, esnafÄ±n ve Ã§evre sakinlerinin tepkisini Ã§ekti. BazÄ± kiÅŸiler, kapÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekip, sosyal medyadan paylaÅŸarak, tepkilerini yazdÄ±.

HAN YÃ–NETÄ°MÄ° TEPKÄ°LÄ°

Han yÃ¶neticisi Recep Korkmaz, iÅŸ yeri sahibini uyardÄ±klarÄ±nÄ±, gerekli yerlere de ÅŸikayet ettiklerini belirterek, "Konuyla ilgili yasal gereklilikler yerine getirilecek. AnÄ±tlar Kurulu ve belediyeden yetkililer gelip, kapÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmesi konusunda kiracÄ±yÄ± uyardÄ±" diye konuÅŸtu.Â 

Handa faaliyet gÃ¶steren ressam Bayram SaltabaÅŸ da "BÃ¶yle tarihi alanlarÄ± Ã¶z yapÄ±sÄ±na uygun ÅŸekilde korumamÄ±z gerekiyor. Ancak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ki toplum olarak bu konuda oldukÃ§a duyarsÄ±zÄ±z. Bu tarz ÅŸeyler tarihi olgularÄ±mÄ±za zarar veriyor. KomÅŸumuzu, taktÄ±ÄŸÄ± bu kapÄ±yla ilgili olarak uyardÄ±m. Eski kapÄ±yÄ± hala sakladÄ±klarÄ±nÄ±, gerekirse tekrar takabileceklerini ifade ettiler" dedi.Â 

Filografi ustasÄ± Sultan Fadime Keskin iseÂ "Ben 6 yÄ±l Ã¶nce buradaki atÃ¶lyemi kiraladÄ±ÄŸÄ±m zaman herhangi bir deÄŸiÅŸiklik iÃ§in izin almam gerektiÄŸi sÃ¶ylenmiÅŸti. Ancak bir sabah bu kapÄ±yÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Demek ki bir Ã§ok insan izin almadan da hareket edebiliyor" diye konuÅŸtu.Â 

'HIRSIZLIÄžA KARÅžI Ã–NLEM ALDIK'

MÃ¼zik eÄŸitmeni Murat Ã‡apkÄ±n daÂ stÃ¼dyo Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in kiraladÄ±klarÄ± dÃ¼kkanda dekorasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Tadilat sÃ¼recinde kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z stÃ¼dyo ekipmanlarÄ± Ã§ok yÃ¼ksek fiyatlÄ± Ã¼rÃ¼nler olduÄŸu iÃ§in hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±na karÅŸÄ± bÃ¶yle bir kapÄ± takma gereÄŸi duyduk. Mevcut kapÄ±da hasarlar vardÄ±. Biz de geÃ§ici olarak bu kapÄ±yÄ± taktÄ±k. Dekorasyon ve tadilat iÅŸlemlerimizin ardÄ±ndan kapÄ±mÄ±zÄ± buradaki tarihi dokuya uygun ÅŸekilde yenileyeceÄŸiz" dedi.

ADI 'KAPI STÃœDYO' OLACAK

KapÄ±yla ilgili olumsuz tepkiler aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Ã‡apkÄ±n, "KapÄ±mÄ±z TÃ¼rkiye'de fenomen oldu. Hem esprili hem de olumsuz tepkiler aldÄ±k. Bu sorunu dÃ¼zelteceÄŸizÂ daha da gÃ¼zelleÅŸtireceÄŸiz. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eserleri de bu kapÄ± sayesinde yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z. Bu kapÄ±, belki de bize kapÄ± aÃ§acak. Daha Ã¶ncesinde stÃ¼dyomuzun ismini 'Han StÃ¼dyo' olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorduk; ancak ÅŸimdi ismi 'KapÄ± StÃ¼dyo' olacak" diye konuÅŸtu.

Milli Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilisi iseÂ Ã§elik kapÄ± ile ÅŸikayetler aldÄ±klarÄ±nÄ±, gerekli incelemeden sonra iÅŸlem yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    1
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

Antalya Valisi aÃ§Ä±kladÄ±... KahvaltÄ± ve sigara yasaÄŸÄ± baÅŸladÄ±

Ã‡ocuklarÄ±na cinsel istismarda bulunan baba ve anneye rekor ceza

Ä°ran'da dÃ¼ÅŸen jeti son gÃ¶ren THY pilotu ile kule arasÄ±ndaki konuÅŸma

Ã‡ok Ã¶nemli uyarÄ±! Tehlikeli boyutlara ulaÅŸtÄ±â€¦Â