Tarihi handa ÅŸaÅŸÄ±rtan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Her yer Ã§elik kapÄ±â€¦

Tarihi handa ÅŸaÅŸÄ±rtan görüntü! Her yer çelik kapÄ±â€¦
Bursaâ€™da 2'nci BeyazÄ±t tarafÄ±ndan 1508 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±rÄ±lan Cumhuriyet Caddesi'ndeki PirinÃ§ Han'a gidenler, karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± manzara karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶nÃ¼yor. Restore edildikten sonra aslÄ±na uygun bir ÅŸekilde kullanÄ±lan hanÄ±n 7 odasÄ±na Ã§elik kapÄ± takÄ±lmasÄ± tepkilere sebep oluyor.
BURSA'da, mÃ¼zik eÄŸitmeni Murat Ã‡apkÄ±n'Ä±n,Â 510 yÄ±llÄ±k tarihi PirinÃ§ Han'da stÃ¼dyo Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in kiraladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼kkanÄ±n ahÅŸap kapÄ±sÄ±nÄ±Â beyaz Ã§elik kapÄ±ylaÂ deÄŸiÅŸtirmesi, esnafÄ±n ve Ã§evre sakinlerinin tepkisineÂ neden oldu. HÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±na karÅŸÄ± Ã§elik kapÄ±yla Ã¶nlem aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡apkÄ±n, "Mevcut kapÄ±daÂ hasarÂ vardÄ±. Tadilattan sonra kapÄ±yÄ± tarihi dokuya uygun ÅŸekilde yenileyeceÄŸiz" dedi. Han yÃ¶neticisi Recep Korkmaz iseÂ AnÄ±tlar Kurulu ve belediyeden yetkililerin, Ã‡apkÄ±n'Ä±Â kapÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmesi iÃ§in uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bursa'nÄ±n Ã¶nemli yapÄ±larÄ±ndan Cumhuriyet Caddesi'ndeki tarihi PirinÃ§ Han, 1508 yÄ±lÄ±nda OsmanlÄ± hÃ¼kÃ¼mdarÄ± 2'nci Bayezid tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±ldÄ±. Ã–nceki yÄ±llarda tahÄ±l ve pirinÃ§ satÄ±lan yer olduÄŸuÂ iÃ§in 'PirinÃ§ Han' adÄ± verilen, duvarlarÄ± tuÄŸla ve moloz taÅŸÄ±yla Ã¶rÃ¼lÃ¼ tarihi yapÄ±, bÃ¼yÃ¼k avlu iÃ§inde 2 katlÄ± sÄ±ralanan revaklar (Ã¼stÃ¼ Ã¶rtÃ¼lÃ¼, Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±k yer)Â ve arkasÄ±nda yer alanÂ odalardan oluÅŸuyor. Bursa'daÂ 1855 yÄ±lÄ±nda meydana gelenÂ depreminde hasar gÃ¶ren, yakÄ±n zamanda restore edilen tarihi yapÄ±nÄ±n alt katÄ±nda Ã§ay bahÃ§eleri ve kafeler, Ã¼st katÄ±nda iseÂ Ã§oÄŸunda kitap satÄ±lan iÅŸ yerleri bulunuyor.
AHÅžAP YERÄ°NE Ã‡ELÄ°K KAPI
MÃ¼zik eÄŸitmeniÂ Murat Ã‡apkÄ±n,Â tarihi hanÄ±n Ã¼st katÄ±ndaki dÃ¼kkanÄ±, Milli Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden ihale usulÃ¼yle kiraladÄ±. Ã‡apkÄ±n, stÃ¼dyo Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapacaÄŸÄ± dÃ¼kkanÄ±n ahÅŸap kapÄ±sÄ±nÄ±Â sÃ¶kÃ¼p, yerine beyaz Ã§elik kapÄ± taktÄ±rdÄ±. Handaki diÄŸer 77 dÃ¼kkanÄ±n aynÄ± renkteki ahÅŸap kapÄ±larÄ±ndan farklÄ± olarak monte edilen Ã§elik kapÄ±, esnafÄ±n ve Ã§evre sakinlerinin tepkisini Ã§ekti. BazÄ± kiÅŸiler, kapÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekip, sosyal medyadan paylaÅŸarak, tepkilerini yazdÄ±.
HAN YÃ–NETÄ°MÄ° TEPKÄ°LÄ°
Han yÃ¶neticisi Recep Korkmaz, iÅŸ yeri sahibini uyardÄ±klarÄ±nÄ±, gerekli yerlere de ÅŸikayet ettiklerini belirterek, "Konuyla ilgili yasal gereklilikler yerine getirilecek. AnÄ±tlar Kurulu ve belediyeden yetkililer gelip, kapÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmesi konusunda kiracÄ±yÄ± uyardÄ±" diye konuÅŸtu.Â
Handa faaliyet gÃ¶steren ressam Bayram SaltabaÅŸ da "BÃ¶yle tarihi alanlarÄ± Ã¶z yapÄ±sÄ±na uygun ÅŸekilde korumamÄ±z gerekiyor. Ancak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ki toplum olarak bu konuda oldukÃ§a duyarsÄ±zÄ±z. Bu tarz ÅŸeyler tarihi olgularÄ±mÄ±za zarar veriyor. KomÅŸumuzu, taktÄ±ÄŸÄ± bu kapÄ±yla ilgili olarak uyardÄ±m. Eski kapÄ±yÄ± hala sakladÄ±klarÄ±nÄ±, gerekirse tekrar takabileceklerini ifade ettiler" dedi.Â
Filografi ustasÄ± Sultan Fadime Keskin iseÂ "Ben 6 yÄ±l Ã¶nce buradaki atÃ¶lyemi kiraladÄ±ÄŸÄ±m zaman herhangi bir deÄŸiÅŸiklik iÃ§in izin almam gerektiÄŸi sÃ¶ylenmiÅŸti. Ancak bir sabah bu kapÄ±yÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Demek ki bir Ã§ok insan izin almadan da hareket edebiliyor" diye konuÅŸtu.Â
'HIRSIZLIÄžA KARÅžI Ã–NLEM ALDIK'
MÃ¼zik eÄŸitmeni Murat Ã‡apkÄ±n daÂ stÃ¼dyo Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in kiraladÄ±klarÄ± dÃ¼kkanda dekorasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Tadilat sÃ¼recinde kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z stÃ¼dyo ekipmanlarÄ± Ã§ok yÃ¼ksek fiyatlÄ± Ã¼rÃ¼nler olduÄŸu iÃ§in hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±na karÅŸÄ± bÃ¶yle bir kapÄ± takma gereÄŸi duyduk. Mevcut kapÄ±da hasarlar vardÄ±. Biz de geÃ§ici olarak bu kapÄ±yÄ± taktÄ±k. Dekorasyon ve tadilat iÅŸlemlerimizin ardÄ±ndan kapÄ±mÄ±zÄ± buradaki tarihi dokuya uygun ÅŸekilde yenileyeceÄŸiz" dedi.
ADI 'KAPI STÃœDYO' OLACAK
KapÄ±yla ilgili olumsuz tepkiler aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Ã‡apkÄ±n, "KapÄ±mÄ±z TÃ¼rkiye'de fenomen oldu. Hem esprili hem de olumsuz tepkiler aldÄ±k. Bu sorunu dÃ¼zelteceÄŸizÂ daha da gÃ¼zelleÅŸtireceÄŸiz. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eserleri de bu kapÄ± sayesinde yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z. Bu kapÄ±, belki de bize kapÄ± aÃ§acak. Daha Ã¶ncesinde stÃ¼dyomuzun ismini 'Han StÃ¼dyo' olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorduk; ancak ÅŸimdi ismi 'KapÄ± StÃ¼dyo' olacak" diye konuÅŸtu.
Milli Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilisi iseÂ Ã§elik kapÄ± ile ÅŸikayetler aldÄ±klarÄ±nÄ±, gerekli incelemeden sonra iÅŸlem yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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