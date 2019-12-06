Tarihi boğan su tahliye ediliyor

30 Kasım’da alınan kararın üzerine Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Alanda bulunan suyun tahliye edilmesi için müze müdürlüğüne de bilgi verildi. Dün Müze Müdürlüğü ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bağlı görevliler alana gitti. Alana kurulan su tahliye motorları sayesinde suyun iki günde boşaltılması hedefleniyor. Kalıntıların bulunması üzerine inşaat durdurulmuştu.

Ancak bölgedeki zemin suyu yağmur suyu ile birleşince tarihi alan adeta göle dönmüştü. Hürriyet tarihi kalıntıların su altında kalmasını “Tarihe ihanet” haberiyle kamuoyuna duyurmuştu. Su altında kalan kalıntılarla ilgili Avukat Arif Ali Cangi, 16 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvuruda bulunmuştu. Cangi’nin başvurusuna istinaden CİMER tarafından verilen cevapta zemin suyunun tahliye edilmesi ve giderilmesi için uzmanlarca rapor hazırlanmasının beklenildiği belirtilmişti.