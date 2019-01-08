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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tarihe kafesli koruma

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Tarihe kafesli koruma

İstanbul’un tarihi Galata semtine dadanan kitabe hırsızları, Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin’i harekete geçirdi. En son Mimar Sinan yapısı Pir Mehmed Çeşmesi’nin kitabesi çalınınca 700 yıllık Yanıkkapı üstünde bulunan ve Ceneviz arması taşıyan kitabe, demirden bir kafesle korumaya alındı.

MİMARİ Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, Osmanlı Devleti’nin en önemli sadrazamlarından biri olan Sokollu Mehmed Paşa’nın yaptırdığı Pir Mehmed Çeşmesi kitabesinin çalınmasından sonra  Yanıkkapı kitabesinin korunması için İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na müracaat etti. Şahin, kitabenin yerinden sökülerek İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde koruma altına alınmasını istedi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

HER AN ÇALINABİLİR

“İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi Arap Camii Mahallesi sınırları içerisinde olan ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün yetki alanında yer alan, Yanıkkapı Sokak ve Emek Yemez Sokak kesişimi üzerindeki Galata surlarından geriye kalan tek kapı olan Yanıkapı’nın üzerindeki, resimlerini sunduğum Cenevizliler’e ait Cenova Arması (armanın ortasında Cenova’nın kurucu meleği Aziz George’un haçı, iki yanında De Meruda ve Doria ailelerinin armaları yer alıyor) birkaç kez teşebbüs edilmesine karşılık hâlâ her an çalınma tehlikesi altındadır. Arkeoloji Müzesi müdürümüz, temasım sonucu, metro inşaatı sürecinde zaten yoğun yüzey tahribatı oluşan armanın, ancak ilgili Koruma Kurulu kararı ile replikasının yapılarak yerinden kaldırılabileceğini ve müze envanterine alınabileceğini tarafıma belirttiler. Bu bilgiler ışığında, eşsiz taşınır kültür varlığımızın İstanbul Arkeoloji Müzesi vasıtasıyla kültür envanterine kazandırılıp güvenli ve sağlıklı ortamda sergilenmesi, ancak kurulumuzun değerli üyelerinin alabileceği kararlar ile olacaktır. Bu vesileyle başvurumun belirttiğim sebepler çerçevesinde kurulumuzca değerlendirilip, tarafıma bilgi verilmesini rica ediyor, saygılarımı sunuyorum.” Şimdilik demirden iptidai bir kafesle korunmaya çalışılan kitabe için kurul kararı bekleniyor.

 

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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