Tarihe kafesli koruma
İstanbul’un tarihi Galata semtine dadanan kitabe hırsızları, Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin’i harekete geçirdi. En son Mimar Sinan yapısı Pir Mehmed Çeşmesi’nin kitabesi çalınınca 700 yıllık Yanıkkapı üstünde bulunan ve Ceneviz arması taşıyan kitabe, demirden bir kafesle korumaya alındı.
MİMARİ Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, Osmanlı Devleti’nin en önemli sadrazamlarından biri olan Sokollu Mehmed Paşa’nın yaptırdığı Pir Mehmed Çeşmesi kitabesinin çalınmasından sonra Yanıkkapı kitabesinin korunması için İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na müracaat etti. Şahin, kitabenin yerinden sökülerek İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde koruma altına alınmasını istedi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
HER AN ÇALINABİLİR
“İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi Arap Camii Mahallesi sınırları içerisinde olan ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün yetki alanında yer alan, Yanıkkapı Sokak ve Emek Yemez Sokak kesişimi üzerindeki Galata surlarından geriye kalan tek kapı olan Yanıkapı’nın üzerindeki, resimlerini sunduğum Cenevizliler’e ait Cenova Arması (armanın ortasında Cenova’nın kurucu meleği Aziz George’un haçı, iki yanında De Meruda ve Doria ailelerinin armaları yer alıyor) birkaç kez teşebbüs edilmesine karşılık hâlâ her an çalınma tehlikesi altındadır. Arkeoloji Müzesi müdürümüz, temasım sonucu, metro inşaatı sürecinde zaten yoğun yüzey tahribatı oluşan armanın, ancak ilgili Koruma Kurulu kararı ile replikasının yapılarak yerinden kaldırılabileceğini ve müze envanterine alınabileceğini tarafıma belirttiler. Bu bilgiler ışığında, eşsiz taşınır kültür varlığımızın İstanbul Arkeoloji Müzesi vasıtasıyla kültür envanterine kazandırılıp güvenli ve sağlıklı ortamda sergilenmesi, ancak kurulumuzun değerli üyelerinin alabileceği kararlar ile olacaktır. Bu vesileyle başvurumun belirttiğim sebepler çerçevesinde kurulumuzca değerlendirilip, tarafıma bilgi verilmesini rica ediyor, saygılarımı sunuyorum.” Şimdilik demirden iptidai bir kafesle korunmaya çalışılan kitabe için kurul kararı bekleniyor.
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