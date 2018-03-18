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    Tarihe 5 bin pedal

    İSTANBUL
    18.03.2018 - 01:08 | Son Güncelleme:

    2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında 24-25 Mart’ta Çanakkale’de bisiklet festivali düzenlenecek.

    Türkiye’nin en yüksek katılımlı bisiklet festivali olan Çanakkale Bisiklet Festivali’yle 5 bin bisikletli tarihin izinde pedal çevirecek.

    İki gün sürecek toplam 122 kilometrelik festivalde bisikletçiler, 2 ayrı kıtada, 113 tarihi ve turistik noktanın arasından geçerek binlerce yıllık tarihe ve kültürel mirasa bir kez daha tanıklık edecekler. 24 Mart’taki Troya etabında ildeki ortaokul ve lise öğrencileri de bisiklete binecek. Bisikletçiler 25 Mart’ta Çanakkale Savaşı şehitleri için ‘Şehitlere Saygı’ etabında pedal çevirecek. Etabın bitişiyle bisikletlilere Namazgah Tabyası önünde katılım madalyası ve katılım belgeleri dağıtılacak.

    Etiketler: Çanakkale , Bisiklet , gazetehaberleri , gündem
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