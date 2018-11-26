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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.11.2018 - 10:46, Son Güncelleme:

TAREKSAV burs sonuçları açıklandı! İşte, detaylar

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TAREKSAV burs sonuçları açıklandı! İşte, detaylar

TAREKSAV burs başvuru sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden yayımlandı. 25 Eylül-12 Ekim tarih aralığında gerçekleştirilen başvuruları değerlendiren yetkililer, buna göre detayları paylaştı. İşte, Tarım Kredi Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (TAREKSAV) burs başvuru sonuçları hakkında bazı bilgiler

TAREKSAV burs başvuru sonuçları açıklandı. İşte, kurumdan yapılan açıklamalar;

"Vakfımızca 2018 / 2019 Öğrenim Döneminde verilecek karşılıksız eğitim bursu başvuruları 25  Eylül – 12 Ekim 2018 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Vakfımızca burs başvuruları değerlendirilmiş olup, değerlendirme ve sonuç bildirimi hakkında gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

Buna göre;

1. Daha önce web sitemizdeki Burs başvuru duyurusunda da özellikle vurgulandığı üzere; "adayların önce başvuru şartlarını, İstenen belgeler ve Eğitim Bursu Başvuru Formu Kriterleri Belgelendirme Çizelgesini (EK:1) dikkatlice inceledikten sonra başvuru formunu doldurmaları" istendiğinden başvuru formunda beyan edilen bilgilerin doğru veya yanlışlığına bakılmaksızın tüm bilgiler bilgisayar ortamında puanlamaya tabi tutulmuş ve bu puanlamaya göre bir sıralama yapılmıştır.

2. Bilgisayar ortamında yapılan raporlama sonucu oluşan puan ve sıralamaya göre ilk 736 kişilik liste, "Aday Liste" olarak internet sitemizde ilan edilmesine rağmen yapılan incelemeler sonucunda yeterli sayıda adaya ulaşılamamıştır. Bu nedenle ikinci “2. Bursiyer aday listesi” yayınlanmıştır. Liste puanlama sıralamasına göre değil alfabetik sıraya göre yayınlanmıştır.

3- Vakfımızın 2018-2019 dönemi burs kontenjanı 245 kişidir. İhtiyaç duyulması halinde yeni bir aday bursiyer listesi yayınlanacaktır. Bu nedenle listede ismi yer alan adaylar kesin burs kazanmış değillerdir. Burs adaylarının asıl puanları burs başvuru formunda beyan ettikleri bilgiler ile bu bilgilere ait belgelerin karşılaştırılması neticesinde belirlenecektir. Gerek görüldüğü taktirde adaylardan ek belge istenebileceği gibi adaylar mülakata davet edilecektir. Yanlış beyan veya eksik belge gönderilmesi durumunda, ilgili adayın puanlama sırası değişecektir.

4. Ayrıca Burs başvuru duyurusunda belirtilen Burs başvuru şartlarını taşımayan aday öğrenciler de elenecektir.

5. İsmi aday listesinde yer alan adayların aşağıdaki belgeleri;

a) "Gerekli Evrakların Listesi" ndeki istenen belgeleri (onaylı asılları),
b) Eğitim Bursu Başvuru Formunu doldurulmuş çıktısını (imzalı ve fotoğraflı),
dosya halinde (belgeler sıraya konularak telli renkli plastik dosyaya konulmuş olarak) en geç 30.11.2018 tarihi CUMA günü Saat 18:00' e kadar Vakfımızın Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Kazakistan Cad. No:136 Kat:4 Daire: 15 Emek – Çankaya / ANKARA adresinde olacak şekilde elden veya kargo/posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

6. Dosyasını zamanında teslim etmeyen ve/veya eksik belge teslim eden onaylı ve aslı istenen belgeleri onaysız ve fotokopisini gönderen adaylar elenecektir.

7. Adayların göndereceği belgeler üzerinden, bilgi/belge uyumu kontrollerinden sonra burs almaya hak kazanacak adayların isimleri Vakfımız Web sitesinde "ASIL LİSTE" olarak duyurulacaktır. “Asıl Listede” adı yer alan adaylar Burs almaya hak kazanacaklardır.

8. Aday listede yapılan inceleme neticesinde kontenjanın dolmaması durumunda yeni aday listeleri açıklanacaktır.  Aday listede isimleri olmayan öğrenciler, Burs kontenjanı dolana kadar, daha sonra yayınlanacak olan Aday listelerini Vakfımız web sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

Açıklamaların dikkatlice okunması, bilgi edinilmesi ve gereğini önemle rica eder, sonucun tüm adaylar için hayırlı olmasını dileriz."

SONUÇ LİSTESİ-1 İÇİN TIKLAYINIZ
SONUÇ LİSTESİ-2 İÇİN TIKLAYINIZ

TALEP EDİLEN BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

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