TAREKSAV burs sonuçları açıklandı! İşte, detaylar
TAREKSAV burs başvuru sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden yayımlandı. 25 Eylül-12 Ekim tarih aralığında gerçekleştirilen başvuruları değerlendiren yetkililer, buna göre detayları paylaştı. İşte, Tarım Kredi Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (TAREKSAV) burs başvuru sonuçları hakkında bazı bilgiler
TAREKSAV burs başvuru sonuçları açıklandı. İşte, kurumdan yapılan açıklamalar;
"Vakfımızca 2018 / 2019 Öğrenim Döneminde verilecek karşılıksız eğitim bursu başvuruları 25 Eylül – 12 Ekim 2018 tarihleri arasında tamamlanmıştır.
Vakfımızca burs başvuruları değerlendirilmiş olup, değerlendirme ve sonuç bildirimi hakkında gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.
Buna göre;
1. Daha önce web sitemizdeki Burs başvuru duyurusunda da özellikle vurgulandığı üzere; "adayların önce başvuru şartlarını, İstenen belgeler ve Eğitim Bursu Başvuru Formu Kriterleri Belgelendirme Çizelgesini (EK:1) dikkatlice inceledikten sonra başvuru formunu doldurmaları" istendiğinden başvuru formunda beyan edilen bilgilerin doğru veya yanlışlığına bakılmaksızın tüm bilgiler bilgisayar ortamında puanlamaya tabi tutulmuş ve bu puanlamaya göre bir sıralama yapılmıştır.
2. Bilgisayar ortamında yapılan raporlama sonucu oluşan puan ve sıralamaya göre ilk 736 kişilik liste, "Aday Liste" olarak internet sitemizde ilan edilmesine rağmen yapılan incelemeler sonucunda yeterli sayıda adaya ulaşılamamıştır. Bu nedenle ikinci “2. Bursiyer aday listesi” yayınlanmıştır. Liste puanlama sıralamasına göre değil alfabetik sıraya göre yayınlanmıştır.
3- Vakfımızın 2018-2019 dönemi burs kontenjanı 245 kişidir. İhtiyaç duyulması halinde yeni bir aday bursiyer listesi yayınlanacaktır. Bu nedenle listede ismi yer alan adaylar kesin burs kazanmış değillerdir. Burs adaylarının asıl puanları burs başvuru formunda beyan ettikleri bilgiler ile bu bilgilere ait belgelerin karşılaştırılması neticesinde belirlenecektir. Gerek görüldüğü taktirde adaylardan ek belge istenebileceği gibi adaylar mülakata davet edilecektir. Yanlış beyan veya eksik belge gönderilmesi durumunda, ilgili adayın puanlama sırası değişecektir.
4. Ayrıca Burs başvuru duyurusunda belirtilen Burs başvuru şartlarını taşımayan aday öğrenciler de elenecektir.
5. İsmi aday listesinde yer alan adayların aşağıdaki belgeleri;
a) "Gerekli Evrakların Listesi" ndeki istenen belgeleri (onaylı asılları),
b) Eğitim Bursu Başvuru Formunu doldurulmuş çıktısını (imzalı ve fotoğraflı),
dosya halinde (belgeler sıraya konularak telli renkli plastik dosyaya konulmuş olarak) en geç 30.11.2018 tarihi CUMA günü Saat 18:00' e kadar Vakfımızın Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Kazakistan Cad. No:136 Kat:4 Daire: 15 Emek – Çankaya / ANKARA adresinde olacak şekilde elden veya kargo/posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.
6. Dosyasını zamanında teslim etmeyen ve/veya eksik belge teslim eden onaylı ve aslı istenen belgeleri onaysız ve fotokopisini gönderen adaylar elenecektir.
7. Adayların göndereceği belgeler üzerinden, bilgi/belge uyumu kontrollerinden sonra burs almaya hak kazanacak adayların isimleri Vakfımız Web sitesinde "ASIL LİSTE" olarak duyurulacaktır. “Asıl Listede” adı yer alan adaylar Burs almaya hak kazanacaklardır.
8. Aday listede yapılan inceleme neticesinde kontenjanın dolmaması durumunda yeni aday listeleri açıklanacaktır. Aday listede isimleri olmayan öğrenciler, Burs kontenjanı dolana kadar, daha sonra yayınlanacak olan Aday listelerini Vakfımız web sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.
Açıklamaların dikkatlice okunması, bilgi edinilmesi ve gereğini önemle rica eder, sonucun tüm adaylar için hayırlı olmasını dileriz."
SONUÇ LİSTESİ-1 İÇİN TIKLAYINIZ
SONUÇ LİSTESİ-2 İÇİN TIKLAYINIZ
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