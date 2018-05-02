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    Tapu parsel sorgulama işlemi nasıl yapılır? E-Devlet parsel sorgulama

    Hürriyet Haber
    02.05.2018 - 18:11 | Son Güncelleme:

    Tapu parsel sorgulama işleminin nasıl yapılacağı arazi sahibi vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılmaya ve sorgulanmaya devam ediyor. Eskiden İl ve ilçelerin Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine gidip bu işlemi yapan vatandaşlar artık e-Devlet ve sorgulama sayfasını üzerinden kolayca parsel sorgulama işlemini halledebiliyorlar. Peki, tapu parsel sorgulama işlemi nasıl yapılır?

    Parsel sorgulama işleminin nasıl yapılacağı arsa-arazi sahibi için ve arsa/arazi sahibi olacak kişiler tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Tapu parsel sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden oldukça kolay bir şekilde halledilebiliyor. Peki, tapu parsel sorgulama işlemi nasıl yapılır?

    PARSEL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Parsel sorgulama için belediyelerin harita kadastro ve imar uygulama birimlerine gitmeye gerek yok. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve e-devlet resmi internet sayfaları üzerinden parsel sorgulamalarını yapmak oldukça kolay.

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi aracılığıyla sorgulama seçeneklerinden adres girerek direk arsa veya arazinin olduğu konuma gidip, sorgulama da yapabilirsiniz. Sorgulama ekranında bulunan katmanlar tercihi ile farklı görüntüleme sistemleri ile haritanın görünümünü değiştirmeniz de mümkün. Bununla birlikte harita üzerinden bulunan kısayol menüsü ile birçok özelliği kullanmanız da, parsel sorgulama işlemlerinizi kolaylaştırıyor. Komşu parselleri göstermeden, mesafe ölçmeye kadar geniş bir özellik menüsü, size sunulan ara yüzde görülebilir.

    TAPU VE PARSEL SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    E- DEVLET PARSEL SORGULAMA HİZMETİ

    E-Devlet üzerinden tapu kadastro sorgulaması yapabilmek için özellikle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olmanız gerekmektedir. E- Devlet’in bu servisi TAKBİS’e T.C. Kimlik Numarası kayıtlı olan bireyler kapsamında sunulmaktadır. Eğer kaydınız var ise servisi kullanabilmek için E-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile girdikten sonra e-Hizmetler bölümünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü seçeneklerinden Tapu Bilgileri Sorgulama linkine tıkladığınızda kayıtlı bilgileriniz ekrana gelecek ve harita servisi kullanabileceksiniz. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesine kimliğinizle birlikte giderek temin edebilirsiniz.

    E-DEVLET SİSTEMİNE GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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