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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Tanzim satış yerleri nerede? İBB tanzim satış noktaları

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Tanzim satış yerleri nerede? İBB tanzim satış noktaları

Sebze ve meyvede fiyat artışlarını önlemek amacıyla hayata geçirilen tanzim satış uygulaması devam ederken, tanzim satışların yapıldığı yerler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan ve bir süre daha devam edecek tanzim satışlarda, Ankara'da 15 İstanbul'da ise 50 noktada domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan ve patlıcan gibi ürünler ucuza temin edilebiliyor. Peki, Tanzim satış yerleri nerede? İBB tanzim satış noktaları hangi semtlerde?

Son dönemde sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan fahiş artışları önlemek amacıyla uygulanan tanzim satışlar kapsamında, kurulan çadır ve mobil araçlarda domates, biber, patates, patlıcan, salatalık, soğan ve ıspanak uygun fiyattan tüketici ile buluşuyor. Tanzim satış noktalarının açılması, zincir marketlerde sebze fiyatlarını da aşağı çekti. İşte, tanzim satışların yapıldığı yerler...

ÜRÜNLER NEREDEN TEMİN EDİLİYOR?

Tanzim satış noktalarındaki ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı organizasyonuyla Tarım Kredi Kooperatifinden alınırken, zincir marketler ise sattığı ürünleri kendileri tedarik ediyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'nda yaptığı açıklamada, "Tanzim satışta 2,5 aylık planlamamız var. Örtüaltı üretimin yanı sıra açık alanlardaki ürünler de piyasaya girdiğinde fiyatlarda ürün bolluğundan kaynaklanan bir gevşeme olacak." ifadelerini kullanmıştı.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ DE SATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ürünleri tanzim satış noktalarının açılmasıyla fiyatların yarı yarıya indiğini belirterek, "Bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyda dair açıklamaları şöyle;

"Sebze meyve fiyatlarıyla terör estirenlere karşı, nasıl Gabar'da Cudi'de, Tendürek'te inlerine girdiysek sebze, meyve ve gıda terörü estirenlere de belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satışlar semt pazarlarını kurarak Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ucuz ürünü bugün itibarıyla satmaya başladık. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya inmiş durumda. Halk ekmek ile İstanbul ve Ankara'da vatandaşımızın evine nasıl ucuz ekmeği verdiysek şimdi de sebzede meyvede, bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz. Böylece vatandaşım, Ayşe kardeşim, Fatma kardeşim, Ahmet'im, Mehmet'im bu ucuzluktan en ideal şekilde faydalanacak. Oyunu hep beraber bozacağız, bu terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz."

İSTANBUL'DA 50 NOKTAYA KURULDU

İBB tarafından 34 ilçede 50 noktada başlayan tanzim satış noktalarına vatandaşların ilgisi devam ediyor. İlk etapta satışa sunulan patates, soğan, domates, salatalık, patlıcan, ıspanak ve biber çeşitleri, marketteki fiyatlardan yüzde 70, pazarlardaki fiyatlardan ise yarı yarıya indirimli satılıyor. Mobil tanzim satış noktası, her gün saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak.

1

KAĞITHANE MEYDANI

26

ÜMRANİYE MEYDANI

2

MECİDİYEKÖY MEYDANI

27

ESENLER MEYDANI

3

AVCILAR MEYDANI

28

ESENYURT MEYDANI

4

KADIKÖY MEYDANI

29

ÇEKMEKÖY MEYDANI

5

BAKIRKÖY MEYDANI

30

K.ÇEKMECE MEYDANI

6

AKSARAY MEYDANI

31

ZEYTİNBURNU MEYDANI

7

EMİNÖNÜ MEYDANI

32

BAHÇEŞEHİR 1.KISIM

8

TAKSİM MEYDANI

33

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI

9

KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI

34

BÜYÜKÇEKMECE

10

BEYLİKDÜZÜ MEYDANI

35

EYÜPSULTAN MEYDAN

11

BAYRAMPAŞA MEYDANI

36

ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ

12

BAĞCILAR MEYDANI

37

BEYKOZ KAVACIK MEYDAN

13

GÜNGÖREN MEYDANI

38

ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE

14

SULTANBEYLİ MEYDANI

39

FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN

15

SULTANGAZİ MEYDANI

40

BOSTANCI LUNAPARK

16

GOP MEYDANI

41

PENDİK SAHİL MEYDAN

17

SARIYER MEYDANI

42

HALKALI MEYDAN

18

BEŞİKTAŞ MEYDANI

43

ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK

19

ÜSKÜDAR MEYDANI

44

ATAŞEHİR MEYDAN

20

ŞİRİNEVLER MEYDANI

45

İSTİNYE İSPARK

21

KARTAL MEYDANI

46

ZEYTİNBURNU AVM

22

MALTEPE MEYDANI

47

ALİBEYKÖY SİLAHTAR

23

PENDİK MEYDANI

48

HALİÇ

24

TUZLA MEYDANI

49

BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ

25

SANCAKTEPE MEYDANI

50

ESENLER 100.YIL MAHALLESİ

ANKARA'DA 15 NOKTAYA KURULDU

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

Sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış için Ankara Büyükşehir Belediyesince, satış noktaları kurulmaya başlandı.

İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

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