Tanzim satış yerleri nerede? İBB tanzim satış noktaları
Sebze ve meyvede fiyat artışlarını önlemek amacıyla hayata geçirilen tanzim satış uygulaması devam ederken, tanzim satışların yapıldığı yerler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan ve bir süre daha devam edecek tanzim satışlarda, Ankara'da 15 İstanbul'da ise 50 noktada domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan ve patlıcan gibi ürünler ucuza temin edilebiliyor. Peki, Tanzim satış yerleri nerede? İBB tanzim satış noktaları hangi semtlerde?
Son dönemde sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan fahiş artışları önlemek amacıyla uygulanan tanzim satışlar kapsamında, kurulan çadır ve mobil araçlarda domates, biber, patates, patlıcan, salatalık, soğan ve ıspanak uygun fiyattan tüketici ile buluşuyor. Tanzim satış noktalarının açılması, zincir marketlerde sebze fiyatlarını da aşağı çekti. İşte, tanzim satışların yapıldığı yerler...
ÜRÜNLER NEREDEN TEMİN EDİLİYOR?
Tanzim satış noktalarındaki ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı organizasyonuyla Tarım Kredi Kooperatifinden alınırken, zincir marketler ise sattığı ürünleri kendileri tedarik ediyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'nda yaptığı açıklamada, "Tanzim satışta 2,5 aylık planlamamız var. Örtüaltı üretimin yanı sıra açık alanlardaki ürünler de piyasaya girdiğinde fiyatlarda ürün bolluğundan kaynaklanan bir gevşeme olacak." ifadelerini kullanmıştı.
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ DE SATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ürünleri tanzim satış noktalarının açılmasıyla fiyatların yarı yarıya indiğini belirterek, "Bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyda dair açıklamaları şöyle;
"Sebze meyve fiyatlarıyla terör estirenlere karşı, nasıl Gabar'da Cudi'de, Tendürek'te inlerine girdiysek sebze, meyve ve gıda terörü estirenlere de belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satışlar semt pazarlarını kurarak Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ucuz ürünü bugün itibarıyla satmaya başladık. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya inmiş durumda. Halk ekmek ile İstanbul ve Ankara'da vatandaşımızın evine nasıl ucuz ekmeği verdiysek şimdi de sebzede meyvede, bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz. Böylece vatandaşım, Ayşe kardeşim, Fatma kardeşim, Ahmet'im, Mehmet'im bu ucuzluktan en ideal şekilde faydalanacak. Oyunu hep beraber bozacağız, bu terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz."
İSTANBUL'DA 50 NOKTAYA KURULDU
İBB tarafından 34 ilçede 50 noktada başlayan tanzim satış noktalarına vatandaşların ilgisi devam ediyor. İlk etapta satışa sunulan patates, soğan, domates, salatalık, patlıcan, ıspanak ve biber çeşitleri, marketteki fiyatlardan yüzde 70, pazarlardaki fiyatlardan ise yarı yarıya indirimli satılıyor. Mobil tanzim satış noktası, her gün saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak.
1
KAĞITHANE MEYDANI
26
ÜMRANİYE MEYDANI
2
MECİDİYEKÖY MEYDANI
27
ESENLER MEYDANI
3
AVCILAR MEYDANI
28
ESENYURT MEYDANI
4
KADIKÖY MEYDANI
29
ÇEKMEKÖY MEYDANI
5
BAKIRKÖY MEYDANI
30
K.ÇEKMECE MEYDANI
6
AKSARAY MEYDANI
31
ZEYTİNBURNU MEYDANI
7
EMİNÖNÜ MEYDANI
32
BAHÇEŞEHİR 1.KISIM
8
TAKSİM MEYDANI
33
BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI
9
KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI
34
BÜYÜKÇEKMECE
10
BEYLİKDÜZÜ MEYDANI
35
EYÜPSULTAN MEYDAN
11
BAYRAMPAŞA MEYDANI
36
ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ
12
BAĞCILAR MEYDANI
37
BEYKOZ KAVACIK MEYDAN
13
GÜNGÖREN MEYDANI
38
ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE
14
SULTANBEYLİ MEYDANI
39
FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN
15
SULTANGAZİ MEYDANI
40
BOSTANCI LUNAPARK
16
GOP MEYDANI
41
PENDİK SAHİL MEYDAN
17
SARIYER MEYDANI
42
HALKALI MEYDAN
18
BEŞİKTAŞ MEYDANI
43
ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK
19
ÜSKÜDAR MEYDANI
44
ATAŞEHİR MEYDAN
20
ŞİRİNEVLER MEYDANI
45
İSTİNYE İSPARK
21
KARTAL MEYDANI
46
ZEYTİNBURNU AVM
22
MALTEPE MEYDANI
47
ALİBEYKÖY SİLAHTAR
23
PENDİK MEYDANI
48
HALİÇ
24
TUZLA MEYDANI
49
BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ
25
SANCAKTEPE MEYDANI
50
ESENLER 100.YIL MAHALLESİ
ANKARA'DA 15 NOKTAYA KURULDU
Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.
Sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış için Ankara Büyükşehir Belediyesince, satış noktaları kurulmaya başlandı.
İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.
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