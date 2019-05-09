‘Tank palet’ itirazına ret
HARB-İŞ Sendikası’nın, Sakarya’da Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 1. Ana Bakım Fabrikası’nı (Tank Palet) özelleştirmeye açan 21 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yürütmesinin durdurulması için açtığı dava karara bağlandı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın görevlerinin kanunla ya da kararname ile Cumhurbaşkanlığı’na verilmediği öne sürülen davada, kararın yetki unsuru bakımından hukuka aykırı olduğu iddia edildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ise 9 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile “Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca görülmekte olan işlerin Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makam tarafından sonuçlandırılacağı” hükmünün eklendiğini belirterek, yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığını savundu. Davayı karara bağlayan Danıştay 13. Daire Hâkimliği, işlemin yürütmesinin durdurulması talebini reddederek, “Tesis edilen işlemin, ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlama amaçlarına ve özelleştirme ilkelerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır” denildi.
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