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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
09.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Tank palet’ itirazına ret

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‘Tank palet’ itirazına ret

HARB-İŞ Sendikası’nın, Sakarya’da Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 1. Ana Bakım Fabrikası’nı (Tank Palet) özelleştirmeye açan 21 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yürütmesinin durdurulması için açtığı dava karara bağlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın görevlerinin kanunla ya da kararname ile Cumhurbaşkanlığı’na verilmediği öne sürülen davada, kararın yetki unsuru bakımından hukuka aykırı olduğu iddia edildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ise 9 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile “Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca görülmekte olan işlerin Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makam tarafından sonuçlandırılacağı” hükmünün eklendiğini belirterek, yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığını savundu. Davayı karara bağlayan Danıştay 13. Daire Hâkimliği, işlemin yürütmesinin durdurulması talebini reddederek, “Tesis edilen işlemin, ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlama amaçlarına ve özelleştirme ilkelerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır” denildi. 

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