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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
12.06.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Tanınmamak için kılık değiştirmişti ama...

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Tanınmamak için kılık değiştirmişti ama...

ANKARA'da, iş insanı Levent Cengiz'i (41), geçen 23 Eylül günü ODTÜ Ormanı yakınında tabanca ile vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle aranan Recep Arıkan, tanınmamak için saçını ve sakalını uzatıp, kılığını değiştirmesine rağmen polis tarafından yakalandı.

Olay, 23 Eylül 2018 tarihinde Çankaya ilçesindeki Oran Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Güneş Bulvarı üzerinde birkaç el silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, bulvar üzerindeki ODTÜ Ormanı'nın yakınında Levent Cengiz'i tabancayla vurularak, öldürülmüş halde buldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobil yedek parça alım satım işi yapan Levent Cengiz'i öldürenlerin Recep Arıkan ve Servet Poyraz, olduğunu belirledi. Servet Poyraz, 1 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

'Dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kasten adam öldürme' suçlarından aranan Recep Arıkan'ın ise Ankara dışına kaçtığı belirlendi. Zanlının izini süren polisler, Arıkan'ın Ankara'ya döndüğünü ve Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Eve, şafak vakti operasyon düzenleyen polis, kaçmaya çalışan Arıkan'ı yakalayarak, gözaltına aldı.

Tanınmamak için kılığını değiştirdiği, saçını ve sakalını uzattığı görülen Arıkan, emniyete götürüldü.

Birlik Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan Levent Cengiz'in, olay akşamı kendisini telefonla arayan Recep Arıkan ile görüştükten sonra evden çıktığı ve öldürüldüğü belirlendi.

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