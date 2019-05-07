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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)
07.05.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Tanık olduğu dehşete kalbi dayanmadı

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Tanık olduğu dehşete kalbi dayanmadı

KASTAMONU'da, 4 gün önce liseli gencin durakta yolcu bekleyen minübüs şoförünü tabancayla vurarak öldürdüğü ana tanık olunca kalp krizi geçiren Recep Kuşçu (53), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İsmailbey Mahallesi'ndeki minibüs durağında 4 gün önce meydana gelen olayda, S.S. Öz Taşköprü Minübüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı seçilen Nejdet Özsoy(50), durakta minibüsünde yolcu beklerken, lise öğrencisi H.C.K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan H.C.K ise yakalanarak, tutuklandı.
SALDIRIYA TANIK OLDU, KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Durakta minübüslerin kalkışlarını düzenleyen ve cinayete tanık olan Recep Kuşcu da olay anında kalp krizi geçirdi.

Tanık olduğu dehşete kalbi dayanmadı

Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan Kuşçu, dün hayatını kaybetti. Recep Kuşçu’nun cenazesi, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde toprağa verildi.

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