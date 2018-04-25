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    TANAP Projesi nedir? TANAP'ın açılımı

    Hürriyet Haber
    25.04.2018 - 16:00 | Son Güncelleme:

    TANAP Projesi, 17 Mart 2015 tarihinde başlayan inşa sürecinin ardından 2018 yılının yaz aylarında kullanıma açılacak. Azerbaycan üzerinden başlayarak Gürcistan, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'ya kadar devam edecek olan TANAP, Türkiye'de 20 il ve 67 ilçeden geçecek. Peki, TANAP'ın açılımı nedir? İşte, proje hakkında bazı bilgiler

    TANAP Projesi, ya da açılımı ile Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı olarak bilinen boru hattı projesi, 2018 yılının yaz başlangıcında sona eriyor. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, TANAP, projesinin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.

    TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacaktır. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer alacaktır. TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi Marmara Deniz geçişi olmak üzere toplam 1850 km ana hat ile Türkiye içerisindeki çıkış noktalarına olan bağlantı hatlarının işletmesinde kullanılmak üzere sayı ve nitelikleri aşağıda belirtilen yer üstü tesislerinden oluşmaktadır:

    7 adet kompresör istasyonu,
    7 adet kompresör istasyonu,
    4 adet ölçüm istasyonu,
    11 adet pig istasyonu,
    49 adet blok vana istasyonu ve
    Türkiye’deki ulusal doğal gaz şebekesini beslemek üzere 2 adet gaz çıkış istasyonu   

    Projede yer üstü tesislerine ilaveten geçici olarak kullanılmak üzere işçilerin konaklayacağı kamp sahaları, boru depolama alanları ve erişim yolları da tesis edilecektir.

    Etiketler: tanap nedir , tanap açılımı , SeoHaber , NoMobil , gündem
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