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    Tamire gitti dönmedi

    Akif ÖZDEMİR/DHA
    27.04.2018 - 21:44 | Son Güncelleme:

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde oturan 1.5 yıllık evli Umut Günebakan (30), izinli olduğu 24 Nisan'da bilgisayarını tamir ettirmek için evden çıktı ama çıkış o çıkış...

    Polise başvuran eşi Ümrün Günebakan (25) eşinin çalıştığı AVM'deki güvenlik kamerası kayıtlarına, sonra da görüntülerde saptadığı eşinin bindiği dolmuşun şoförüne de ulaştı.

    Eşinin kimseyle bir sorunu bulunmadığını anlatan Ümran Günebakan şöyle konuştu: "Kaybolduğu gün eşim evdeydi, ben çalışıyordum. Sabah saat 10.00'da telefonla görüştük. Bana güzel dileklerde bulundu. Hiçbir sorunumuz, sıkıntımız yoktu. Arkadaşının eve geleceğini ancak kendisinin kabul etmediğini söyledi. 'AVM'de buluşuruz' dedi. Bilgisayarına format attıracaktı. AVM'ye gitmiş, arkadaşlarıyla selamlaşmış, kardeşiyle çalıştığı mağazanın önünde konuşmuş. En son bindiği dolmuşun şoförüyle görüştük. Evin yakınında iniyor. Tek dileğim onu tek parça, sağlıklı bulabilmek. Kavga, kötü söz, hakaret hiçbir şey olmadı aramızda. Bir an önce eşimin bulunmasını istiyorum."

    Etiketler: Adana , Kayıp , gazetehaberleri , gündem
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