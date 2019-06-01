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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
01.06.2019 - 21:05, Son Güncelleme:

Tam o an! Motosikletten indi ve...

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İstanbul Kartal'da motosikletle gelen şüpheliler fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırıda bulundu. Kadının ayağına iki kez ateş eden saldırganlar geldikleri motosikletle kaçarken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 19.30 sıralarında Yakacık Mahallesi, Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Kıymet Gökten isimli kadın caddede bulunan fırının önünde beklerken, motosikletle gelen kasklı 2 kişi fırına yanaştı. Bir süre sonra motosikletten inen şüphelilerden biri Gökten'in ayağına 2 el ateş açtı. Gökten korku ile fırına koşarken, kasklı şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Tam o an Motosikletten indi ve...

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökten ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kurşunların kadının ayağını sıyırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de saldırının yaşandığı alanı şerit çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil ararken, güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Tam o an Motosikletten indi ve...

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızın fırının önünde beklerken, motosikletle2 kişi geliyor. Fırının önünde duran şüpheliler bir süre bekliyor. Motosikletten inen şüphelilerden biri elindeki silahla kadının ayaklarına 2 kez ateş ediyor. Kadın fırına kaçmaya çalışırken, şüpheliler motosiklete hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Tam o an Motosikletten indi ve...

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