Talimat verildi, kıyafetleri değişti! Pasaport polislerine turkuaz yelek..

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTalimat verildi, kıyafetleri değişti! Pasaport polislerine turkuaz yelek..
GeriGündem Talimat verildi, kıyafetleri değişti! Pasaport polislerine turkuaz yelek..
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
01.12.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Talimat verildi, kıyafetleri değişti! Pasaport polislerine turkuaz yelek..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Talimat verildi, kıyafetleri değişti! Pasaport polislerine turkuaz yelek..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitti. Hudut kapılarında görevli pasaport polisleri, turkuaz renkli ve ön kısmında "Turkey" yazısı bulunan özel tasarım yelekler giymeye başladı.

Havalimanlarındaki pasaport polislerinden memnuniyeti değerlendiren cihazlardan sonra görevli emniyet personelinin kıyafetlerinde de değişikliğe gidildi. Pasaport polisleri, artık turistleri turkuaz renkli ve "Turkey" yazılı yeleklerle karşılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakanlığın, havaalanlarında "yolcu memnuniyeti ölçme ve değerlendirme anket çalışması" başlattığı, havaalanlarına yerleştirilen cihazlarla yolculara hizmet veren pasaport polislerinin genel davranış ve tutumlarının değerlendirmeye tabi tutulduğu bildirildi.

Uygulamanın Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dildeki anket cihazlarıyla gerçekleştirildiği, yolcuların pasaport polisinden memnun oldukları ya da olmadıkları durumlar ortaya çıkarılarak eksik hususlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakanlık şimdi de her gün binlerce yolcunun giriş-çıkış yaptığı hudut kapılarında, vitrin konumunda bulunan pasaport polislerine ilişkin yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitti. Hudut kapılarında 100 milyondan fazla yolcuyu karşılayan görevli pasaport polisleri artık turkuaz renkli, ön kısmında 'Turkey' yazısı bulunan özel tasarım polis yelekleri giymeye başladı."

Talimat verildi, kıyafetleri değişti Pasaport polislerine turkuaz yelek..
3 bin personelle pasaport kontrol hizmeti veriliyor

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın ilgisini çeken Türkiye'nin, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yaptığı vurgulanan açıklamada, coğrafi konumuna bağlı olarak hava, deniz, kara ve demir yolu sınır kapılarına sahip Türkiye'de 101 deniz, 64 hava, 30 kara ve 8 demir yolu olmak üzere 203 hudut kapısının bulunduğu ifade edildi.

Yaklaşık 3 bin personelle bin 350 bölümde pasaport kontrol hizmetinin verildiği anlatılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Her gün binlerce yolcunun giriş-çıkış yaptığı hudut kapılarında, 2000 yılında giriş-çıkış yapan yolcu sayısı 29 milyon iken 2010 yılında bu sayı  75 milyona, 2018 yılında 109 milyona yükseldi. 2019'da ise 114 milyon yolcu giriş-çıkış gerçekleştirdi, bu yolcuların 84 milyonunu yabancılar oluşturdu.  Son yirmi yıl esas alındığında hudut kapılarında yolcu giriş-çıkış sayılarında yüzde 275'lik artış görüldü."

Talimat verildi, kıyafetleri değişti Pasaport polislerine turkuaz yelek..

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle