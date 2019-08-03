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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGündem Talihsiz Nasullah'ın cesedi yol kenarında bulunmuştu... Cinayet zanlısının iş yeri bu hale geldi
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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)- İHA
03.08.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Talihsiz Nasullah'ın cesedi yol kenarında bulunmuştu... Cinayet zanlısının iş yeri bu hale geldi

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Talihsiz Nasullah'ın cesedi yol kenarında bulunmuştu... Cinayet zanlısının iş yeri bu hale geldi

Adıyaman'da, doğum gününde kaybolduktan 3 gün sonra yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Hüseyin Nasullah Çelik(13) gözyaşları içinde toprağa verildi. Cinayetin ardından kaçtığı Antalya'da yakalanan M.Ç.'nin (36) çocuğu öldürüp, yol kenarına attığını söylediği öğrenildi.

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  • Talihsiz Nasullahın cesedi yol kenarında bulunmuştu... Cinayet zanlısının iş yeri bu hale geldi
  • Talihsiz Nasullahın cesedi yol kenarında bulunmuştu... Cinayet zanlısının iş yeri bu hale geldi
  • Talihsiz Nasullahın cesedi yol kenarında bulunmuştu... Cinayet zanlısının iş yeri bu hale geldi
  • Talihsiz Nasullahın cesedi yol kenarında bulunmuştu... Cinayet zanlısının iş yeri bu hale geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Doğum günü olan Çarşamba günü Esentepe Mahallesi'ndeki evine pasta alıp gelen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Hüseyin Nasullah Çelik, öğle saatlerinde evden çıktı. Ailesinin son olarak saat 11.30'da cep telefonu ile görüştüğü Hüseyin'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, tüm çabalarına rağmen Hüseyin'e ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Hüseyin'in izine rastlayamadı. İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in talimatıyla özel ekip kurularak, küçük çocuğu aramak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

İTİRAF ETTİ

Özel ekip, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda Hüseyin Nasullah Çelik'in son olarak aynı mahallede yaşayan M.Ç. ile görüldüğünü belirlendi. Çocuğun kaybolmasının ardından Antalya'ya gittiği belirlenen M.Ç., burada yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan M.Ç., Hüseyin Nasullah Çelik’i öldürdüğünü ve çocuğun cansız bedenini Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla köyü yakınlarında yol kenarına attığını itiraf etti.

CESEDİ YOL KENARINDA BULUNDU

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri, M.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda yaptıkları araştırmayla Hasan Hüseyin Çelik'in cansız bedenini yol kenarında buldu. Çocuğun 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedinin atıldığı belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hüseyin'in cenazesi bugün Adıyaman merkezdeki Yeni Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazede acılı aile gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan M.Ç., Antalya'dan özel ekip tarafından, Adıyaman’a getirildi.

DENİZİ İZLERKEN YAKALANDI

Adıyaman'da, 4 gün önce doğum gününde Hüseyin Nasullah Çelik'i (13), bıçaklayarak öldürüp yol kenarına attığı iddia edilen Murat Ç.(36), Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilin'de denizi izlerken ayağında terlik, üzerinde kapri pantolon ve tişörtle yakalandı.

Adıyaman'da doğum günü olan 31 Temmuz Çarşamba günü Esentepe Mahallesi'ndeki evine pasta alarak gelen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Hüseyin Nasullah Çelik, öğlene doğru evden ayrıldı. Ailesinin son olarak saat 11.30'da cep telefonu ile görüştüğü Hüseyin'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, tüm çabalarına rağmen Hüseyin'e ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Hüseyin'in izine rastlayamadı.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in talimatıyla özel ekip kurularak Hüseyin Nasullah Çelik'i aramak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin takip ettiği cep telefonu sinyaline son olarak Hasancık beldesine bağlı Serhatlı köyündeki Kınıklı Gölü yakınlarında ulaşıldığı belirlendi. Bunun üzerine önceki gün dalgıç polisler gölette arama yaparken, jandarma ekipleri de drone yardımı ile kırsal alanda arama yaptı.

KATİL ZANLISI DENİZİ İZLERKEN YAKALANDI

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, Hüseyin Nasullah Çelik'in katil zanlısının cinsel istismar suçunda kaydı bulunan Murat Ç. olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Murat Ç.'nin, Mardin, Batman ve son olarak Antalya'da olduğunu tespit etti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nün dün bilgi vermesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonu sinyalinde şüphelinin Konyaaltı sahilinde olduğunu tespit eden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sahilde inceleme yaptı. Polis ekipleri, Murat Ç.'yi dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde ayağında terlik, üzerinde kapri pantolon ve tişörtle denizi izlerken yakaladı.

Murat Ç., Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Murat Ç, sorgulanmak üzere karayoluyla Adıyaman'a götürüldü.

CİNAYET ZANLISININ İŞ YERİNİ TAŞLADILAR

Adıyaman'da, kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Hüseyin Nasullah Çelik'i öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Murat Ç.'nin Sanayi Mahallesi'ndeki marketi, olayın duyulmasının ardından bir grup tarafından taşlandı. Gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde Çelik'i öldürdüğünü itiraf eden M.Ç.'nin sahibi olduğu markete gelen kalabalık, önce attıkları taşlarla iş yerinin camlarını kırdı, ardından da içerideki eşyaları sokağa attı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet polisi, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.

Kalabalık, olaya tepki göstererek Murat Ç.'nin ailesini mahallede görmek istemediklerini söyledi. Polis ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi devam ediyor.

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