Taksirle ölüme taksitle ceza
İSTANBUL Gülhane Parkı’nda 2 yıl önce 300 yıllık tarihi istinat duvarının çökmesi sonucu çay bahçesinde otururken enkaz altında kalan 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralı kurtarıldığı olayla ilgili çay bahçesinin işletmecisi 57 yaşındaki Adnan Necip Sever 36 bin 500 liralık para cezasına çarptırıldı.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, savcı 4 Nisan 2016 günü Gülhane Parkı’nda yaşanan olayda Gülbin Aydın, Barkın Asal, Gökçe Çataloluk, Beyza Adıgüzel ve Gülbahar Genç’in göçük altında kaldığını, Rümeysa Yözgan (21) ve İsa Kılıç’ın ise (36) hayatını kaybettiğini belirtti. Kazayla ilgili çay bahçesinin işleticisi Ahmet Necip Sever’in “Taksirle iki kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep etti. Sanık Adnan Necip Sever’in avukatı Yener Şahin, müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi.
24 TAKSİTLE ÖDENECEK
Dava dosyasını karara bağlayan mahkeme heyeti, kafeterya işletmecisi tutuksuz sanık Adnan Necip Sever’in 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasını hükmetti. Sanığın cezasında indirime giden mahkeme, sanığı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın yaşı, şahsi, pişmanlığı, sosyal ve ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak, 5 yıllık hapis cezasına karşılık gelen bin 825 günü toplam 36 bin 500 lira para cezasına çevirdi. 36 bin 500 TL’lik para cezası da 24 takside bağlandı.
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