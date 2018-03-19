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    Taksiciler ve dolmuşçuların dayak ittifakı: 'Dövdüler, tepki gösterdim yine dövdüler'

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    19.03.2018 - 14:01 | Son Güncelleme:

    Maslak’ta bir AVM’ye müşteri almak için giden UBER sürücüsü Kemal Kuru, onlarca kişinin saldırısına uğradı. Üç dişi kırılan Kemal Kuru “10 kişi beni kollarımdan tutup dakikalarca dövdü. Yorulunca bıraktılar. Tepki gösterdim, tekrar gelip dövdüler. Her tarafım kan içerisinde kaldı. Taksicilerin yanında AVM’de bekleyen dolmuş şoförleri de vardı” dedi.

    Taksiciler ve dolmuşçuların dayak ittifakı: Dövdüler, tepki gösterdim yine dövdülerMaslak’ta müşteri bekleyen iki çocuk babası 47 yaşındaki UBER sürücüsü Kemal Kuru, bir AVM’de gerçekleştirilen konser sonrası gelen çağrı üzerine müşteriyi almak için yola çıktı. Ayazağa yoluna giren Kuru, müşterisini alacağı noktaya ulaşmak için AVM’nin güvenlik noktasına geldi. Kemal Kuru başından geçenleri şöyle anlattı: “Bu sırada genç bir çocuk argo tabirlerle bana ‘Dur, sen buradan yolcu olamazsın, buraya giremezsin’ dedi. Ben de ‘Sen kimsin, müşteri almaya geldim’ dedim. Sonra bana küfür etti. Ben araçtan indim, üzerime yürüyerek ‘Seni öldürürüm’ dedi. Bir anda taksicilerin beklediği noktadan 10 kişi birden üzerime doğru yürüdü. Etrafta konserden dağılan yüzlerce insan da vardı. Taksicilerin yanında dolmuşçular da bekliyordu. Hepsi birlikte bana vurmaya başladı. Yaklaşık 10 kişi üzerime atladı. Birkaç kişi ellerimi tuttu, hareket edemez hale geldim. Diğerleri de yüzüme vurdu. Dakikalarca bu şekilde dövdüler beni. Sonra adamlar yorulup beni yere bıraktı. Araçlarına doğru yürüdüler. Ben ayağa kalkıp, tepki gösterdim. ‘Kaç kişi gelmiş beni dövüyorsunuz’ dedim. AVM’nin güvenlik görevlileri beni içeri aldı, aracımı güvenlik noktasından geçirdim. Polisi aradım. Araçtan inip, beni dövenlere tepki gösterdim, ‘10 kişi beni nasıl döversiniz’ dedim. Sonra adamlar dönüp tekrar beni dövdüler. Bu sefer dişlerim kırıldı, 3 dişim elime geldi. Dudağım patladı, kanlar içerisinde kaldım. Taksicilerle birlikte orada bekleyen dolmuş şoförleri de beni dövdü. İkinci saldırının ardından polisler geldi. Bu sırada taksici ve dolmuşçuların hepsi kaçtı. Ben de polislerle birlikte karakola gittim. Darp raporu alıp şikayetçi oldum.”

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    İÇERİYE YABANCI KİMSEYİ SOKMUYORLARMIŞ

    10 aydır UBER’e kayıtlı bir araçta şoför olarak çalıştığı söyleyen Kemal Kuru, “Benim ailem var, okula giden iki çocuğum var. Hepimiz ekmek parası için çalışıyoruz. Sonradan öğrendim, orada bekleyen dolmuşçular kişi başı 10 liraya müşteri alıp, metroya bırakıyormuş. Taksiciler ve dolmuşçular oraya kimseyi sokmuyormuş. Benim aracıma bir müşteri bindiğinde benimle ilgili bütün bilgileri görüyor. İnsanlar bizi tercih ediyor. Taksicilerin kendilerini düzeltmesi gerekiyor” dedi.

     

     

    Etiketler: Maslak , Taksi , dolmuş , Uber , dayak , UBER sürücüsüne dayak , gündem
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