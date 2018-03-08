Taksici-Uber'ci savaşı büyüyor

MÜŞTERİ GİBİ ÇAĞIRIP SALDIRDILAR

UBER hizmet verdiği tüm ülkelerde neredeyse taksicilerin düşmanı. Taksiciler kızdıkları, ekmeklerini çalmakla suçladıkları UBER sürücülerine zaman zaman şiddet de gösteriyor. İstanbul’da bugüne kadar 30 şoförün taksiciler tarafından saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

Kadıköy’de UBER şoförlerinin kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülmesi sosyal medyada çok tartışılmıştı. Önceki gün Üsküdar, Ünalan Mahallesi’ne sahte müşteri çağrısına giden UBER şoförü Alihan G. feci şekilde dövülerek hastanelik edildi. UBER şoförlerine yönelik son saldırı ise dün sabah İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda oldu. UBER sistemi üzerinden yapılan müşteri çağrısına Bahtiyar Poslu yanıt verdi. Sözde havalimanına gidecek 5 müşterisini beklemeye başlayan Poslu bundan sonra yaşananları şöyle anlattı:

“Müşteriyi geldiğimi söylemek için aradım. Ancak gelmeyince sahte çağrı olduğunu anladım. Bu sırada 12 kişi saldırdı bana. Küfür ettiler. ‘Kafana sıkacağız’, ‘Öldüreceğiz’, ’Buradan yolcu aldırmayacağız’ dediler. Canımı zor kurtardım. Darp raporu alıp şikâyet ettim.”

Benzer bir saldırıya geçtiğimiz hafta Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uğradığını söyleyen Yavuz Saraç ise yara almadan kurtulan şanslı UBER sürücülerinden. Yabancı müşterilerinin aracından indirilip taksiye zorla bindirildiğini anlatan Yavuz Saraç, “ Bizim her birimizin Turizm şirketi var. Acentelerden yolcularımızı alıyoruz. Sistem üzerinden aldığımız yolculardan sistem üzerinden fatura kesiliyor. TÜRSAB’dan, belediyeden, ulaştırma bakanlığından belgeniz olması lazım. Eğitim almanız, sınavlara girmeniz lazım. Oysa taksicilikte bunların hiçbiri yok” dedi.

TAKSİCİLER: BİZ SALDIRMADIK

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise saldırı haberlerinin kasıtlı yayıldığı görüşünde. UBER’i yasaklatmak için dava açan Eyüp Aksu, “12 Mart’ta UBER’e açtığımız dava sonuçlanacak. UBER’e erişim mahkeme kararıyla kesilecek. UBER sürücülerine yönelik saldırılar mahkeme kararını etkilemeye yönelik algı operasyonu. Saldıranların hiçbiri taksici değil. UBER’de çalışanlar sık sık bu tip haberler yaptırıyorlar” dedi.



