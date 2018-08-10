Taksici dehşeti! Genç kızı darp edip araçtan attı…
İstanbul’un orta yerinde taksi şoförünün Arap uyruklu genç kızı önce darp ettiği ardından da araçtan attığı iddia edildi.
Taksim'de bir taksi şoförünün Arap uyruklu genç kızı önce taksiden attığı ardından da darp ettiği iddia edildi.
Taksim'de iddiaya göre, taksi şoförü ve Arap uyruklu yolcusu arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından taksi şoförü genç kızı taksiden attı. Daha sonra kendisi de araçtan inen şoför ve genç kız arasında yaşanan tartışma devam etti. Taksi şoförünün genç kızı darp ettiği iddia edildi. Olayın ardından genç kızın gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
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