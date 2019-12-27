Taksici aracında ölü bulundu
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, taksici Dilaver Bulut (41), taksi durağı önünde park halinde olan aracında ölü bulundu.
Olay, İpsala'daki Bozkurt Mahallesi'nde yaşandı. Taksici Dilaver Bulut'tan haber alamayan babası, taksi durağına geldi. Oğlunun 22 T 2506 plakalı aracını park halinde buldu. Hemen taksinin yanına giden adı öğrenilemeyen baba, oğlunun hareketsiz halde yattığını gördü. Aynı araçla İpsala Devlet Hastanesi'ne götürülen Bulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Dilaver Bulut'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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