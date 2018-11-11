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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) 
11.11.2018 - 14:27, Son Güncelleme:

Taksi sahibi araç içinde ölen kişiyi görünce şok oldu

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Taksi sahibi araç içinde ölen kişiyi görünce şok oldu

BEYOĞLU Refik Saydam Caddesi üzerinde taksi şoförü, araç içerisinde ölü olarak bulundu. Olayı öğrenerek taksisinin yanına gelen taksi sahibi, araç içerisinde tanımadığı bir kişiyi ölü olarak görünce şok oldu. Pazar günü çalışması gereken taksiciyi arayan taksi sahibi, “ Bana sormadan nasıl arabayı bir başkasına verirsin. Sen şimdi kime nasıl hesap vereceksin?" diyerek tepki gösterdi.

Olay Refik Saydam Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 TEP 86 plakalı içerisinde yolcu bulunmayan taksiyi kullanan Şeref Hamamcı (66), Fatih istikametinde seyir halindeyken rahatsızlandı. Aracı yol kenarına park eden Hamamcı, otomobilin arka koltuğuna uzandı. O sırada yoldan geçen bir sürücü otomobilin arka koltuğunda hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını görerek yardım etmek için otomobilin yanına geldi. Taksi sürücüsünün ölmüş olabileceğinden şüphelenen kişi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri arka koltukta hareketsiz şekilde yatan sürücü Hamamcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yoldan geçen bir taksici ise aracın çalıştığı taksi durağını arayarak arkadaşlarını bilgilendirdi. 

Taksi sahibi araç içinde ölen kişiyi görünce şok oldu

TAKSİSİNİN İÇERİSİNDE YATAN KİŞİYİ GÖRÜNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Olayı haber alarak gelen taksi sahibi Ümit Şentürk ise taksinin içerisinde yatan kişiyi görünce büyük şok yaşadı. Taksisinin içinde tanımadığı bir kişi ölmüştü. Pazar günü çalışan taksi şoförü Alaattin Öztürk'ü aradı. Öztürk ise uykusuz olduğunu ve yerine başka bir arkadaşının çalıştığını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Şentürk “Adam arabanın içerisinde yatıyor. Sen bana sormadan nasıl arabayı başkasına verirsin. Sen şimdi kime nasıl hesap vereceksin" diyerek Alaattin Öztürk'e tepki gösterdi.

Taksi sahibi araç içinde ölen kişiyi görünce şok oldu

Kalp hastası olduğu öğrenilen Şeref Hamamcı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. 

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