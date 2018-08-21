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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Soner HASIRCIOĞLU - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)
21.08.2018 - 06:42, Son Güncelleme:

Taklalar attı! E-5'te feci kaza

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Taklalar attı! E-5'te feci kaza

İSTANBUL Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu’nda aşırı hız yaptıkları öne sürülen iki lüks otomobilin çarpıştı. Kazada bir otomobil yaklaşık 200 metre sürüklenirken, araçta sıkışan bir kişi tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, E-5 olarak da bilinen D100 Karayolu Edirne istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Aynı istikamette seyreden ve aşırı hız yaptıkları öne sürülen iki lüks otomobilin çarpışması sonucunda, 34 ZT 0999 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle önce yan yola savruldu, ardından bariyerlere çarparak takla attı ve yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis’e bildirdi. Hurdaya dönen otomobildeki bir kişi bulunduğu yerde sıkışırken yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi. Önce takla atan aracı ters çeviren vatandaşlar, daha sonra yaralıyı otomobilden çıkardı.

Ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilen kimliği belirsiz kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hastane yolunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu sırada polis ekipleri de trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, itfaiye ve yol temizleme ekiplerinin kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırmasıyla yol tamamen trafiğe açıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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