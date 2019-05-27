Takdir ve teşekkür belgesi için kaç puan gerekir? Takdir teşekkür hesaplama ekranı
2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına kısa bir süre kala, milyonlarca öğrenciyi de karne heyecanı sardı. Karne günü sürpriz yaşamak istemeyen öğrenciler, internet üzerinden takdir ve teşekkür belgesi hesaplamak için araştırma yapmaya başladı. Peki, takdir ve teşekkür belgesi için kaç puan gerekir? Takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır?
İlköğretim, ortaöğretim ve lisede öğrenim gören öğrencilerin takdir ve teşekkür hesaplamaları, mayıs ayının sonlarına doğru gelinmesi ile arttı. Eğitim dönemi boyunca, gerekli not ortalamasının yakalanması ile başarı sağlayan öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanıyor. Peki, takdir ve teşekkür belgesi hesaplaması nasıl yapılır? İşte, takdir-teşekkür belgesi hesaplama ekranı.
BELGE HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın eylül ayında yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre takdir teşekkür hesaplama işleminde devamsızlık boyutu önem kazanacak. Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.
İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN
DEVAMSIZLIK DURUMU AİLEYE BİLDİRİLECEK
Yeni yönetmelik değişikliğinde yer alan bir diğer husus ise 10 günlük mazeretsiz devamsızlık oldu. Değişikliğe göre 10 gün ve üzerinde mazeretsiz devamsızlık ve toplamda 30 gün devamsızlığına sahip olan öğrenciler, başarısız sayılarak ailelerine bildirilecek.
E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş için birçok erişim yöntemi bulunmaktadır. Masaüstü bilgisayarla sağlanabilen erişimin yanı sıra cep telefonlarında yer alan tarayıcılar, tabletler ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan mobil uygulama üzerinden de giriş yapılabilmektedir.
TC Kimlik Numarası ve öğrenci numarasıyla kolayca giriş yapılabilen E Okul sisteminde, öğrenciye ait sınıf ve şube bilgilerine hakim olmak da önem arz ediyor. Sistem, sınıf, şube, doğum yeri gibi güvenlik sorusu sorabilmektedir.
Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.
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