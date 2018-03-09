Takdir teşekkür hesaplama| Takdir teşekkür belgesi nasıl alınır?

Takdir ve teşekkür hesaplama işlemi ilkokul ve lise öğrencileri tarafından merak edilmeye devam ediyor. Eğitim yılının sonuna hazırlanan öğrenciler takdir teşekkür hesaplama işlemiyle birlikte karnelerinde alacakları belgeleri şimdiden hesaplamaya çalışıyorlar. Öğrenciler ve aileleri karnelerinde hangi başarı belgesini alacaklarını tahmin etmeye çalışıyor. Peki, takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte öğrencilerin çok araştırdığı konu olan takdir ve teşekkür hesaplamaları hakkında tüm merak edilenler.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NEDİR?

Takdir ve teşekkür belgesi, öğrencilerin ders notuna bağlı olarak verilen belgedir. Öğrencilerin Teşekkür belgesi alabilmeleri için gereken karne notlarının 70,00 - 84,00 arasında olması gerekmektedir. Takdir belgesi alabilmek için ise 85,00 ve bunun üzerinde bir not olması gerekir.

KİMLER, TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALABİLİR?

İlkokul 1,2 ve 3. sınıflara takdir ve teşekkür belgesi verilmemektedir. İlkokulda öğrenciler sadece 4. sınıfta belge alabilmektedirler. Ortaöğretimde 5,6,7 ve 8. sınıflar belge alabilmektedirler. Fakat belgeyi alabilmeleri için Türkçe ders notlarının 55,00 ve üzeri, diğer ders notlarının ise 45,00 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayamayan öğrenciler herhangi bir belge alamazlar.

Lisede takdir veya teşekkür belgesi alabilmek içinse öğrencilerin hiç zayıf dersi olmamalı ve dönem notlarının belge alabilmek için yeterli olması gerekmektedir. Öğrencinin herhangi bir ders notu 50’den düşükse bu öğrenci belge alamaz. Tüm öğrencilerin herhangi bir belge alabilmesi için disiplin cezası olmaması ve davranış notlarının 100 olması gerekmektedir.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir. Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.