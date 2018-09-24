Tahrir El Şam İdlib için karar verecek
Suriye'nin İdlib vilayetindeki en büyük radikal örgüt olan Tahrir El Şam, Türkiye ile Rusya arasında varılan silahsız bölge anlaşmasına uyup uymayacağını birkaç gün içinde açıklayacağını duyurdu. Örgütün tavrı, anlaşmanın başarısı açısından belirleyici olacak.
Reuters'ın haberine göre, Türkiye ile Rusya'nın 17 Eylül'de karara bağladığı İdlib mutabakatının ardından bölgedeki en büyük silahlı güç olan Tahrir el-Şam'ın tavrı merakla bekleniyordu.
Örgütün medya sorumlusu bugün yaptığı açıklamayla, mutabakata ilişkin tutumlarını "yakında" duyuracaklarını söyledi. Emad el-Din, "yakında" sözcüğünü "birkaç gün içinde" ifadesiyle netleştirdi.
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