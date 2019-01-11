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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.01.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Tahliye ettirmişti! Avukata inanılmaz dolandırıcılık

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Tahliye ettirmişti! Avukata inanılmaz dolandırıcılık

Kayseri'de bir avukat, 'Kalpazanlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından tahliye ettirdiği şahsın verdiği 100 TL'lik sahte banknotu görünce neye uğradığını şaşırdı.

Kayseri'de 10 yıllık avukat Metin Polat, İzmir'de hakkında 'Kalpazanlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından ağır ceza mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan İ.B.'nin (30) vekili oldu. 2 duruşması için Kayseri'den İzmir'e giden, 1 defa da İ.B.'yi ziyaret için İzmir'e giden Polat, 2. duruşmada İ.B.'yi tahliye ettirdi. Duruşmanın ardından Kayseri'ye dönen Avukat Metin Polat, paranın bir kısmını havale yoluyla aldı. Paranın kısmını Kayseri'ye gelen müvekkilinden alan Polat, banknotların arasında sahte 100 TL'yi buldu. Neye uğradığını şaşıran Polat, yaşadıkları karşısında şok oldu.

"Parayı ya yırtacağım ya da keseceğim"

Yaşadıklarını anlatan Metin Polat, "Bir vesileyle İzmir'de dolandırıcılık ve kalpazanlık gibi çeşitli suçlardan dolayı tutuklu olan vekilimi tahliye ettim. Müvekkilim daha sonra ödemenin bir kısmını havale yoluyla bankaya gönderdi, bir miktarını da Kayseri'den geçerken yanıma getirdi. Getirdiği paralardan deste içine baktığım da bir tanesinin sahte olduğunu gördüm. Müvekkil zaten içeride kalpazanlıktan yatıyordu. Bu durum önce komiğime gitti. Kendisini aradım. Kendisi de ‘Verdiğim paraların hepsi gerçek paraydı' diye kabul etmedi ama şuan para elimde duruyor, kimsede kabul etmiyor. Büyük ihtimalle ya yırtarım ya da keserim" dedi.

"100 TL için şikayet etmeyeceğim"

Şikayetçi olmayacağını dile getiren Polat, "100 lira için şikayet etmeyeceğim. Bu arkadaşta dolandırıcılık, kalpazanlık gibi suçlar vardı. İzmir'de ağır ceza mahkemesinde yargılanıyordu. Daha sonra duruşma sırasında tahliye oldu. Duruşması da şuan devam ediyor. Ben 2 kere duruşmasına, bir kere de ziyaretine gittim. Bu vesileyle arkadaşın işini yapmış olduk. Vekilliğine devam etmeyeceğim, o konuda tereddütlerim var. Beni kandıran herkesi kandırır. Bugün duyan herkes beni aradı. ‘Bu olay gerçek mi?' diye soruyorlar. Bende kendilerine paranın durumunu gösterdim" şeklinde konuştu.

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