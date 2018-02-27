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    Tahliye edildi ABD’ye kaçtı

    Toygun ATİLLA - İSTANBUL
    27.02.2018 - 00:59 | Son Güncelleme:

    MİT mensupları ile bir TIR sürücüsünü yasadışı dinlediği ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra ev hapsi verilerek tahliye olan eski Adana Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Karabörk kayıplara karıştı. İstihbarat birimleri, Karabörk’ün yasadışı yollarla ABD’ye kaçtığı bilgisine ulaştı.

    Tahliye edildi ABD’ye kaçtıUZUN yıllar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde çalışan ve uzmanlık alanı ‘dini örgütler’ olan Mehmet Karabörk, Ergenekon ve Danıştay baskını soruşturmalarında etkin rol aldı. Ergenekon davasının hem tanığı hem sanığı hem de gizli tanığı olan Osman Yıldırım’ın Sincan F Tipi Cezaevi’nde ifadesini alan 3 isimden biri de Mehmet Karabörk’tü. Diğer 2 isim ise yurtdışına kaçan savcı Zekeriya Öz ve darbe soruşturması kapsamında tutuklanan savcı Mehmet Ali Pekgüzel’di. Osman Yıldırım, cezaevinde verdiği ifadeyle Danıştay baskının Ergenekon davasına bağlanmasına neden olmuştu.

    EMEKLİ ALBAYA ‘İFTİRA’ TEKLİFİ

    Ergenekon operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan emekli Albay Hasan Atilla Uğur’u sorgulayanlardan biri yine Mehmet Karabörk’tü. Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, cezaevinde bulunduğu sırada 26 Şubat 2009 tarihinde savcı Zekeriya Öz ve polis şefi Mehmet Karabörk’ün kendisini sorguladıkları sırada söylediklerini TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na yazdığı bir mektupla açıkladı. Uğur mektubunda, Mehmet Karabörk ve Zekeriya Öz’ün kendisinden, emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve emekli Orgeneral Şener Eruygur hakkında suçlayıcı ifade istediğini yazdı.

    ‘BİZ EBRUYUZ’ PROJESİ BAŞLATTI

    Mehmet Karabörk, İstanbul’dan sonra önce Şırnak ardından da Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevini üstlendi. Adana’da görev yaptığı dönemde, ‘çözüm süreci’ kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan göç eden çocukların suça karışmadan önce sanatla eğitilmesi için ‘Biz Ebruyuz’ adında bir proje başlattı. Proje kapsamında 95 çocuk 5 ay müzik ve dans eğitiminden geçirildi. Karabörk’ün o dönem yazdığı ‘Biz Ebruyuz’ adlı şiirini, ünlü ses sanatçısı Orhan Gencebay katıldığı bir televizyon programında canlı olarak seslendirdi.

    YASADIŞI TELEFON DİNLEMELERİ

    Yıllar sonra Mehmet Karabörk’ün talimatlarıyla Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde hedef seçilen kişilerle ilgili birçok yasadışı telefon dinlemesi yapıldığı ortaya çıktı. Bunlardan biri de MİT TIR’ları soruşturması kapsamında olmuştu. MİT görevlileri ve bir TIR sürücüsü sahte isimlerle terör örgütü mensubu olarak dinlenmişti. Mehmet Karabörk, 15 Temmuz darbe girişiminden 9 gün sonra 24 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alındı, tutuklandı. FETÖ üyesi olduğu ve yasadışı telefon dinlemeleri iddiasıyla hakkında 2 ayrı dava açıldı. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mehmet Karabörk, 3 Ağustos 2017’de hâkim karşısına çıktığı ilk duruşmada adli kontrol kararı, ‘ev hapsi’ uygulamasıyla tahliye edildi. Mahkeme, 7 Ocak 2018’de Mehmet Karabörk hakkında yeniden ‘yakalama kararı’ çıkarttı. Ancak Mehmet Karabörk bulunamadı. Güvenlik birimlerinin tespitlerine göre Karabörk, yasa-dışı yollardan yurtdışına kaçtı. Son olarak görüldüğü yer ise ABD.

    Etiketler: Mehmet Karabörk , fetö , gazetehaberleri , son dakika
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