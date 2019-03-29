Tahliye çıkmadı

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıldan 35 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Metin Topuz katıldı. Topuz şunları söyledi:

“Yaptığım görüşmeler Türkiye Cumhuriyeti tarafından belli makamlara getirilmiş kişilerle yaptığım görüşmelerdir. İşim gereği yasal sınırlar içinde yaptığım görüşmelerdir. Suç işlemedim. Bir hususu daha belirtmek istiyorum, Nizamettin Çelikbilek’in ifadesinde, Adil Öksüz ile telefon görüşmesi yaptığım iddiası var. O görüşmenin yerini ve zamanını hatırlamamakla beraber AVM diyor. Savcılık ve kolluk bir HTS raporu hazırlamış. Bu HTS raporunda 10 Ocak 2007’de 2 yerde kaydım çıkmış. 15.10’da Katar Caddesi’nin başındayım.

HTS KAYITLARINDAKİ AVM BULUŞMASI

Katar Caddesi ABD Başkonsolosluğu’na giden yolun başında. Diğerinde Dereboyu Caddesi’ndeyim. Burada bir AVM’den bahsediliyor. Buraya en yakın AVM İstinye Park. Bu HTS raporuna bakıldığı zaman savcılığın/kolluğun bu alışveriş merkezini İstinye Park olarak değerlendirdiğini düşünüyorum. Dün Murat Koçyiğit ve Asım Sürer de söyledi. Hiçbir zaman bir araya gelmedik.

Biz bir araştırma yaptık ve gördük ki 9 Ocak 2007-10 Ocak 2007 tarihlerinde alışveriş merkezinde görüşme yapmamız mümkün değil. İstinye Park 21 Eylül 2007’de faaliyete başlamış, resmi açılışı ise 19 Ekim 2007. Zaten olmamış bir toplantının o tarihte açılmamış İstinye Park’ta yapılması mümkün değil. Katar Caddesi, konsolosluğa açılan cadde ve bizim günlük olarak konsolosluğa giriş çıkış yaparken kullandığımız cadde. HTS kayıtlarının burada olması normal. Masumum, hiçbir suç işlemedim. Tahliyemi talep ediyorum.” Topuz ayrıca tanık olarak dinlenen Nizamettin Çelikbilek’ın kadın olarak söylediği D.E.A.’nin erkek çalışanın fotoğrafını da mahkeme heyete gösterdi. Mahkeme heyeti, oyçokluğu ile Metin Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

BAŞKONSOLOS DA İZLEDİ





- ÇAĞLAYAN’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek 3 gün süresince duruşmayı izleyen ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Bugünkü duruşmada herhangi bir suç işlendiğine dair inandırıcı bir delil bulamadık. Bu davanın acil ve hızlı bir şekilde bir an önce sonuçlandırılması için hükümetimizin çağrısını yineliyoruz” dedi.