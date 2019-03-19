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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / DHA
19.03.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Tadilat davasında yeni gelişme! Ebru Gündeş'ten anahtar istendi...

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Tadilat davasında yeni gelişme! Ebru Gündeş'ten anahtar istendi...

Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olma" ve " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan davaya devam edildi. Köşkte keşif yapılmasına karar veren mahkeme, köşkün keşfe hazır hale getirilmesi için Rıza Sarraf'ın nüfusta kayıtlı görünen eşinden anahtar istenmesine karar verdi. 

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 7. duruşmasına ABD'de bulunan Rıza Sarraf katılmadı. Tutuksuz yargılanan sanık Firuz Akın Han'ın Avukatı Levent Öğe duruşmada hazır bulundu.

4 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ İLE KÖŞKTE KEŞİF YAPILACAK

ABD'de bulunan Rıza Sarraf'ın ABD adli makamları tarafından ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar veren mahkeme, suça konu köşkte keşif yapılmasına karar verdi.

ANAHTAR BULUNAMAZSA ÇİLİNGİRLE AÇILACAK

Fen, inşaat mühendisi ve mimardan oluşan 4 kişilik bilirkişi heyeti ile suça konu taşınmazda keşif yapılmasına karar veren mahkeme, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak sanığın yakınlarından anahtar temin edilmesini, anahtarın bulunmaması halinde de çilingir vasıtası ile suça konu taşınmazın açılarak keşfe hazır hale getirilmesine karar verdi.

EBRU GÜNDEŞ'TEN ANAHTAR İSTENDİ

Keşif günü suça konu taşınmazda görev alacak olan rütbeli personelin kimlik bilgilerinin de mahkemeye gönderilmesini isteyen mahkeme, sanık Rıza Sarraf'ın nüfus kaydında görünen eşine davetiye gönderilerek anahtarın kendisinde olması halinde keşif gün ve saatinde suça konu yalının keşfe hazır hale getirilmesini istedi. 

İDDİANAMEDEN

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf'a ait Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

 

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