Tacize uğrayan genç kızın ağabeyine keserle saldırdı

Olay, 10 Temmuz günü saat 00.50 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 13 gündür yanında çalışan 16 yaşındaki genç kızı bankada hesap açma bahanesiyle aracına bindiren 49 yaşındaki kafe işletmecisi bir kişi, yola çıkarak Çatalca tarafına doğru yöneldi. Çatalca’da bir restorana götürülen genç kız durumdan şüphelenip geri dönmek istediği sırada patronunun sözlü ve elle tacizine maruz kaldı. Yaşanan olay üzerine genç kız kendisini korumak için patronuna sürekli ağabey deyip iş yerine dönmek istedi. Evinin yakınlarına geldikleri sırada genç kız, araçtan inerek koşar adımlarla annesinin yanına gitti.

TACİZE UĞRAYAN GENÇ KIZIN AĞABEYLERİNE TESTERE, KESERLE SALDIRDILAR

Olayı öğrendikten sonra kulaklarına inanamayan anne, kafe işletmecisinin yanına giderek konuşmaya başladı. Tam bu sırada sinirlerine hakim olamayan anne, kül tablasıyla kızını taciz eden şahsa saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale etti. Durumu polise anlatan anne ve 3 oğlu emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet sonrası evlerine dönen 3 kardeş, kafe işletmecisinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Saldırganların elinde sopalar, keser, testere ve nargile demirini gören kardeşler kaçarak kurtulmaya çalıştı.

TACİZE UĞRAYAN GENÇ KIZIN AĞABEYİNE SALDIRI KAMERADA

Kovalamaca sırasında kardeşlerden Ahmet T., kaçamayacağını anlayınca bir site duvarının arkasına saklanmak istedi. Siteye giriş yaptığı sırada ayağının burkulması sonucu yere düşen Ahmet T. can havliyle duvarın arkasına saklandı. Saldırganların fark etmeyerek yanından koştuğunu gören Ahmet T., duvar arkasından çıkıp kaçmak istediği sırada bir kez daha yere düştü. Tam bu sırada saldırganlar ellerinde bulunan sopalar, testere ve keserle Ahmet T.'ye saldırarak darp etti. Olay sırasında keserle bacağına darbe alan Ahmet T.'nin diz kapağı iki yerinden kırıldı. Yaşanan dehşet anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

"LİNÇ GİRİŞİM DEĞİL, ÖLDÜRME GİRİŞİMİ"

16 yaşındaki kız kardeşinin patronu tarafından bankada hesap açtıracağım bahanesiyle araca bindirilip Çatalca’ya götürüldüğünü ve burada tacize uğradığını iddia ederek dehşet anları anlatan Ahmet T, "Çatalca’da kız kardeşimin örgülü saçlarını dağıtıp sırtını açıyor. Güzel kızsın böyle sana daha çok yakışıyor diyor, ondan sonra sigara ikram etmeye çalışıp elle tacizde bulunuyor. Kardeşimde 'ağabey sen ne yapıyorsun? gidelim ailem beni merak eder' deyip geri dönmesini istiyor. İş yerine gelen kardeşim olayı hemen anneme anlatıyor. Biz emniyete gittik ve geri geldiğimizde takside indiğimiz yerde hareketlenme başlıyor. Taksici bizi uyarınca biz kaçmaya başladık ve ben siteye girerek saklanmak istedim. Ben yere düştüm sonra saklandım. Ben bitti sanınca bloğun içine girip saklanmak isteyince burada dediler ve gelip bana keserle vurmaya başladılar. Linç girişimi değil, öldürme girişimi. Çünkü elinde zincirler, keser, testere bunlarla saldırdılar. Serçe parmağım ve ayağım kırıldı, sırtım her yerimde iz var" diye konuştu.

"BEN KIZIMA MI YANAYIM, OĞLUMA MI YANAYIM"

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Şenay T. ise, "Kızım işten geldi ve başından geçen olayları anlattı. Ben de olayı duyar duymaz, dayanamayarak iş yerine koştum. Elime geçirdiğim kül tablasını kafasına vurdum ve ‘sen insan olamazsın’ diye bağırmaya başladım. Ekip gelerek bizi çocuk şubeye götürdü. İfade dönüşü 2 araçla eve geldik. Oğullarım adam orada mı diye bakmak ve polise haber vermek için kafenin yakınlarında araçtan indi. Oğullarım adamları görünce kaçmaya başlıyorlar ve büyük oğlum diğerlerine zarar gelmesin diye siteye gizleniyor. Gizlendiği yerden bularak benim oğlumu her türlü alet ellerinde linç ediyorlar. Ben kızıma mı yanayım, oğluma mı yanayım. Biz bunu hak etmiş miydik? Benim suçum kızımın hakkını aramak mıydı, ben adalete sığınmıştım" diyerek yaşadıklarını anlattı.