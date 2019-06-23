Tacize ceza gerekçesi: Hiçbir kadın tanımadığı erkeğe iftira atmaz
BANDIRMA’da yaşayan öğretmen Ahmet Y. (28), 19 Kasım 2016’da gezmek için Kadıköy’e geldi. Alkol alan Ahmet Y., saat 15.30 sıralarında rıhtımda yürürken önünde giden D.Ş.’nin kalçasını elleyerek tacizde bulundu. Genç kadın hemen polisten yardım istedi. Gözaltına alınan Ahmet Y., iftiraya uğradığını iddia etti.
Şüpheli Ahmet Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, müşteki D.Ş.’nin tanımadığı şüpheliye iftira atmasını gerektirecek bir durum olamayacağını belirterek Ahmet Y. hakkında ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Anadolu 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi de yargılama sonucunda hiçbir kadının tanımadığı bir erkeğe iftira atmayacağını belirterek Ahmet Y.’nin 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın cezasında indirim ve erteleme yapılmadı.
CEZAEVİNE GİRECEK
Dosyaya bakan 20’nci Ceza Dairesi de kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek yerel mahkemenin kararını onadı. Tutuksuz yargılanan Ahmet Y. cezaevine girecek.
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